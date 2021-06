Wereldrecord op 400 meter horden van concurrente Femke Bol

Hardloopsters Dalilah Muhammad en Sydney McLaughlin. Beeld AFP

McLaughlin was 0,26 seconden sneller dan de oude toptijd van haar landgenote Dalilah Muhammad, die in Doha in 2019 de wereldtitel greep in 52,16 seconden. McLaughlin kwam twee jaar geleden in Doha bijna gelijk over de eindstreep, ze gaf slechts 0,07 seconden toe op Muhammad.

De voormalig wereldrecordhoudster kwalificeerde zich in Eugene ook voor Tokio na een moeilijk jaar waarin zij worstelde met een blessure en herstelde van het coronavirus. Muhammad pakte een ticket voor Tokio met de tweede plek in 52,42 seconden, de tweede snelste tijd van dit jaar.

Bol staat nu vierde op de seizoenranglijst, het gat met de Amerikaanse topvrouwen is een tot anderhalve seconde groot. De 21-jarige Nederlandse verbeterde haar eigen nationale record op 10 juni in Florence, waar ze 53,44 seconden liep. Bol ontpopte zich in het coronajaar 2020 tot een wereldtopper. Ze won alle wedstrijden waar ze aan meedeed over de 400 meter horden. Haar 53,79 seconden, gelopen in februari, bleef de snelste tijd ter wereld vorig jaar.

Overstap

Maar niet iedereen kwam in actie in het door het coronavirus geteisterde atletiekseizoen. Wedstrijden gingen niet door en veel concurrenten hielden zich gedeisd. De Amerikanen kwamen hun land amper uit. Wereldkampioene Muhammad kwam alleen in juli twee dagen in actie, dicht bij huis, maar ze niet op haar favoriete afstand. McLaughlin liep zelfs geen enkele race in 2020. Zij gebruikte het coronajaar om de overstap te maken naar een nieuwe coach. Ze traint nu bij Bob Kersee, die ook de zesvoudig olympisch kampioene Allyson Felix onder zijn hoede heeft.

Het razendsnelle tartan op de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden in Eugene bracht meer toptijden voort. Grant Holloway verbrak zondag bijna het wereldrecord op de 110 meter horden. Hij kwam slechts 0,01 seconde tekort. Drie kwartier later bleef Rai Benjamin 0,05 seconden verwijderd van het wereldrecord op de 400 meter horden. Zaterdag liep Gabrielle Thomas de 200 meter in 21,61 seconden, de op één na snelste tijd ooit op die afstand. Ze was sneller dan de 21,63 seconden van Dafne Schippers uit 2015.