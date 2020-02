Wereldrecord en wereldtitel: Koelizjnikov is niet te temmen

Koelizjnikov op weg naar zijn eerste plaats op de 1.000 meter. Beeld EPA

Er restte Nuis niets anders dan zich neer te leggen bij de suprematie van de man uit Kolomna. ‘Ik ben absoluut niet tevreden met hoe ik heb gereden, maar het had geen fuck uitgemaakt. Pavel is een klasse apart.’

De 22-jarige Rus veroverde in twee dagen tijd twee wereldtitels. Eerder had hij al de 500 meter gewonnen. Op de 1.000 meter dook hij zaterdag ruim onder de magische grens van 1.06: 1.05,69. Het oude wereldrecord stond op naam van Nuis, die vorig jaar in Salt Lake 1.06,18 noteerde.

Voorafgaand aan het toernooi had Nuis nog stoer verkondigd dat hij zich niet liet ontmoedigen door de Rus, maar dat was voor de bühne. Hij was in Salt Lake City kansloos, moest hij toegeven. ‘Ik heb met open mond naar Pavel zitten kijken. Iedereen, denk ik.’

Noodklok

Het gat met de Rus was zo groot dat Nuis na afloop de noodklok luidde, twee jaar voor de Spelen van Beijing. ‘We worden hier vierkant voorbij gereden door de Russen. Dat komt door hoe zij trainen. Ik doe alles samen met Thomas Krol. Dat is leuk, maar niet genoeg. Die Russen dagen elkaar elke dag weer uit. Ik sta bij elke training met bewondering te kijken hoe zij door die bochten rossen.’

Eind vorig jaar miste Koelizjnikov de eerste wereldbekers door een blessure, maar vanaf half december kwam hij op stoom. Met name zijn 1.000 meter bij de EK afstanden in Heerenveen, begin januari, was indrukwekkend. Hij scherpte het baanrecord met bijna vier tienden aan tot 1.07,09, een wereldrecord op een laaglandbaan.

Het gat met nummer twee Nuis was in Salt Lake City meer dan een seconde. ‘Misschien kwam dat omdat ik als eerste van alle favorieten moest starten’, zei Koelizjnikov na afloop. ‘Dat kan een mentaal voordeel zijn.’ Hij had ook nog een waarschuwing voor de concurrentie in petto: ‘Het kan nog veel harder. Ik denk wel een halve seconde.’