Wereldprimeur: Nederlandse e-sporter wint allereerste e-interland

Fantasie-elftal

Aygün had de beschikking over dezelfde spelers als Ronald Koeman vrijdag in de Arena tegen Engeland. 'Dat is verschillend vergeleken met de e-divisie', zegt Aygün. Daarin spelen de gamers met een fantasie-elftal en is het goed mogelijk dat Lionel Messi in de spits van Excelsior speelt en Ruud Gullit als ploeggenoot heeft.



Dat kon nu niet. 'Het zou ook een beetje raar zijn om Ronaldo en Messi in een shirt van het Nederlands elftal te zien spelen', vindt Aygün. 'En nu kan ik een keer schitteren met Bas Dost.' Het waren trouwens Wout Weghorst en Steven Berghuis die scoorden voor Nederland.