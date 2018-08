Wereldkampioen worden in je slaap, het overkwam windsurfer Dorian van Rijsselberghe, met dank aan de jury

Dorian van Rijsselberghe lag al te slapen, toen hij in de nacht van vrijdag op zaterdag wereldkampioen plankzeilen in de RS:X-klasse werd. Het was de uitkomst van een jurybesluit over de klassering van de nummer twee van de WK-competitie, de andere Nederlander Kiran Badloe.

Dorian van Rijsselberghe tijdens de Olympische Spelen in Rio (2016). Foto ANP

Badloe kreeg minder puntenvergoeding voor een crash in race 7, waarna de einduitslag vaststond. Bij het ontbijt in Aarhus kreeg Van Rijsselberghe dat nieuws te horen. Hij kon de finale van zondag, de medaillerace, op zijn dooie akkertje uitvaren. Zo werd hij ook tweemaal olympisch kampioen. In Weymouth in 2012 kon niemand hem meer inhalen. In Rio in 2016, aan de rand van het smerige water van Guanabara Baai, stond hij ook op een vrijdagavond al de media te woord. De buit was binnen.

Zondag deed Van Rijsselberghe toch nog zijn plicht in de finale van het WK RS:X. Hij zeilde naar de derde plaats en zag zijn teamgenoot Badloe de tweede plaats in het eindklassement met succes verdedigen. Het werd een Deens een-tweetje voor de Nederlandse windsurfers. Het maakt dat de vedette een kleine voorsprong (12-10) heeft genomen op zijn meesterknecht in de strijd om het olympische ticket voor Tokio 2020.

Het tweetal, dikke vrienden en gewaardeerde collega’s, heeft met goedkeuring van het Watersportverbond en de olympische bazen van NOCNSF een eigen kwalificatiereglement geschreven. De drie WK-regatta’s van deze jaren, die van 2018, 2019 en 2020, tellen stuk voor stuk mee voor de uitreiking van dat ene ticket. Dat Van Rijsselberghe al tweemaal olympisch kampioen is, een uniek feit overigens, maakt in dezen niets uit. Hij zal het op het water moeten verdienen.

Tegen verwachtingen in

Lang leek het dit voorjaar dat de vrolijke man uit Texel, soms de inwoner van Los Angeles, met een stevige achterstand de kwalificatie in drie afleveringen zou beginnen. Hij was na een winter met veel aandacht voor vrouw en dochter ver verwijderd van topvorm. In de Medemblik Regatta werd hij zestiende. In Hyères 27ste. Tegen de NOS zei hij in Aarhus dat hij in die maanden ‘behoorlijk’ was weggezakt.

Een paar maanden van ouderwetse concentratie loste de vormdip op. Coach Aaron McIntosh zei vooraf dat hij in de laatste weken, met een specifieke voorbereiding op het Deense wedstrijdwater, ‘de oude Dorian’ had teruggezien. Die is, als hij er echt zin in heeft, bijna onverslaanbaar. Gek genoeg had hij tot zaterdagochtend maar één wereldtitel achter zijn naam staan: die van 2011 in Perth. Die oogst is nu verdubbeld. Er kunnen er nog meer volgen, want Van Rijsselberghe wordt door Badloe ernstig voortgejaagd. Als hij de ontspanning toelaat en WK-races laat lopen, dan gaat de tweede Nederlander met het enige ticket aan de haal.

In Denemarken bleek de nationale zeilploeg buitengewoon op dreef. Lilian de Geus greep, als evenknie van Van Rijsselberghe, de wereldtitel bij de vrouwen in de RS:X-klasse. In de 49erFX, een supersnelle boot, was er de hoogste eer voor het vrouwenduo Annemiek Bekkering en Annette Duetz. In de slotrace stootten zij van de derde plaats door naar de eerste, toen zij geconcentreerd doorzeilden na het kapseizen van de Oostenrijkse leiders.