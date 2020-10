Wereldkampioen sprint Christian Coleman mist Spelen door schorsing

Christian Coleman vorig jaar op de 100 meter van de USATF Outdoor Championships in de VS. Beeld AFP

Het scheelde al weinig of Coleman had ook al de wereldkampioenschappen atletiek in september en oktober vorig jaar gemist. Coleman kon toch wereldkampioen op de 100 meter worden omdat één gemiste test op een eerdere datum werd gezet.

De regels schrijven voor dat niet de datum van de gemiste test geldt, maar de eerste datum van dat kwartaal. Daardoor verviel één gemiste controle en kon Coleman toch lopen. Er bleven echter wel twee streepjes achter zijn naam staan, waardoor het alsnog oppassen geblazen was.

In december ging het weer mis toen er opnieuw een dopingcontroleur voor een dichte deur stond. Coleman was kerstinkopen doen en vond het vreemd dat de controleur hem niet even belde. Hij dacht ook dat de controleur op het verkeerde adres stond.

De sprinter werd in juni al voorlopig geschorst en heeft nog dertig dagen om in beroep te gaan tegen het besluit.

Coleman sprintte vorig jaar in Doha naar WK-goud op de 100 meter in 9,76 seconden. Hij had daar ook een aandeel in de wereldtitel van de Amerikaanse ploeg op de 4x100 meter estafette. Zijn schorsing eindigt op 13 mei 2022. Dat zou betekenen dat hij eventueel wel weer kan deelnemen aan de WK in Eugene in de zomer van 2022.