Wereldkampioen Noël van ’t End en de hogere kunst van het plukken, sjorren en werpen

Zesde wereldkampioen uit Nederlands was bijna Fransman geweest

Het had niet veel gescheeld of Noël van ’t End was geen Nederlander meer geweest. De geboren Houtenaar wilde zich eind 2016 vanwege zijn carrièrekansen en de liefde tot Fransman laten naturaliseren, maar werd tegengewerkt door Judobond Nederland (JBN).

Van ’t End had al twee jaar een relatie met de Franse topjudoka Clarisse Agbegnenou toen de Spelen van 2016 voor hem uitliepen op een drama. De Nederlander ging in Rio in zijn eerste partij onderuit. De klap kwam zo hard aan dat hij besloot zijn spullen te pakken om bij zijn vriendin in Frankrijk in te trekken. ‘Ik wilde hier weg. Even met andere dingen bezig zijn.’

Toen het judo na een paar maanden weer begon te kriebelen en hij besloot weer de mat op te gaan, diende hij een verzoek in bij de judobond om voortaan voor Frankrijk uit te komen. In Parijs had hij een club gevonden die hem een salaris betaalde. Als hij een Frans paspoort zou hebben, kon hij ook met de nationale selectie gaan trainen.

De judobond weigerde echter mee te werken aan een overstap, waardoor Van ’t End volgens de regels van de Internationale Judo Federatie drie jaar moest wachten voordat hij op internationale wedstrijden onder de Franse vlag zou mogen judoën. Dat was geen optie voor hem. ‘Toen dacht ik: dan blijf ik wel Nederlander en lossen we het anders op.’

Hij ging in gesprek met de bond, die op dat moment bezig was met de centralisatie op sportcentrum Papendal. Van ’t End mocht onder auspiciën van de bond in Parijs blijven trainen, om zich in aanloop naar grote toernooien bij de nationale selectie op Papendal te voegen. Maar dat werkte niet voor hem. Hij viel overal tussenin en hoorde nergens echt bij.

Van ’t End raakte naar eigen zeggen in een depressie. Het niveau bij zijn club viel tegen en de Franssen zagen hem niet staan. ‘Ze zijn nogal nationalistisch. Ik mocht ze niet.’ Ondertussen ging het ook slechter met zijn relatie, waarna het stel uiteindelijk besloot een punt achter de relatie te zetten.

Hij keerde vorig jaar terug naar Nederland, maar verloor zijn A-status omdat de resultaten achterbleven. ‘Toen heb ik mezelf eens goed in de spiegel aangekeken en besloten dat ik er honderd procent voor wilde gaan. Wat moest ik anders? Die bloed, zweet en tranen die ik er al die jaren in had gestopt, mochten niet voor niks zijn geweest.’

Op Papendal leerde hij zijn Engelse coach Jean-Paul Bell kennen, met wie hij nu ruim een jaar samenwerkt. Sindsdien is de judoka met stappen vooruit gegaan. Na twee maanden kreeg hij zijn A-status weer terug. ‘We hadden vanaf het begin een klik. Jean-Paul geeft mij zoveel rust en vertrouwen dat ik op de tatami weet dat het goed komt.’

