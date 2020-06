Wereldkampioen Nederland jaagt op Europese titel handbal

Lois Abbingh in de WK-finale tegen Spanje. Beeld ANP

Als regerend wereldkampioen gaan de Nederlandse handbalsters in december op jacht naar de Europese titel. ‘We gaan daar spelen om te winnen en niet om ons voor te bereiden op de Olympische Spelen van 2021’, sprak bondscoach Emmanuel Mayonnade donderdag na het bekendmaken van de loting voor het EK. In 2016 veroverde de nationale ploeg EK-zilver. Twee jaar later, in Frankrijk, werd het brons.

Euro2020, de titel voor het handbalevenement, speelt zich voor Nederland af in Noorwegen, het nummer één-land van vrouwenhandbal. Een deel van het toernooi vindt ook plaats in buurland Denemarken. De halve finales en de medaillewedstrijden zijn in Oslo, in de Telenor Arena.

Nederland, een inmiddels zeer ervaren gezelschap, begint met drie poulewedstrijden in Trondheim. De tegenstanders zijn op rij Servië, Kroatië en Hongarije, drie gekende grootmachten. De nationale ploeg heeft in het recente verleden (Euro2018) gewonnen van de Kroaten (34-23) en de Hongaren (28-25). Bij het WK in Japan, van afgelopen december, werd Servië met forse cijfers (36-23) verslagen. Ook daarom sprak coach Mayonnade van een gunstige loting.

Drie ploegen per poule stromen door naar de hoofdronde. De punten van die duels gaan mee. De hoofdronde is in Stavanger. Daar zal thuisland Noorwegen naar alle waarschijnlijkheid een van de drie opponenten zijn. Bij het WK in Japan wist Nederland de Noren voor het eerst in twintig jaar te verslaan. De zege tot dat moment dateerde van Stavanger 1999, het WK van dat jaar.