Wereldkampioen in verdacht gezelschap

Sifan Hassan op kop tijdens de finale van de 1.500 meter tijdens de WK in Doha. Beeld EPA

In de toptien staan zes Chinese loopsters die behoorden tot ‘het leger’ van coach Ma Junren, een groep die midden jaren negentig dankzij verboden middelen plotseling de middellange afstanden domineerde. De ranglijst wordt aangevoerd door de Ethiopische Genzebe Dibaba. Haar omstreden Brits/Somalische coach Jama Aden werd in 2016 opgepakt door de Spaanse politie. In zijn hotel werd onder meer het verboden middel epo aangetroffen.

Hassan behoort op de 1.500 meter al vijf jaar tot de beste atletes van haar generatie. Al in 2014, ruim een halfjaar nadat ze haar Nederlandse paspoort kreeg, liep ze 3.57,00 in de Diamond League. Een jaar later won ze als eerste Nederlandse de hoofdprijs in de prestigieuze competitie. Datzelfde jaar verbeterde ze haar persoonlijke record tot 3.56,05, in een wedstrijd waar de Ethiopische Dibaba het wereldrecord aanscherpte tot 3.50,07.

Volgens atletiekkenners, onder wie haar oud-trainer en ontdekker Honoré Hoedt, had Hassan destijds al sneller kunnen lopen, rond de 3.53. Maar ze liet de laatste 200 meter lopen omdat ze de recordrace in Monaco niet meer kon winnen.

De ruim vier seconden waarmee Hassan haar persoonlijke record zaterdag verbeterde staat gelijk aan een verbetering van bijna 2 procent. Dat is zeldzaam, maar komt vaker voor. Dafne Schippers verbeterde haar toptijd op de 200 meter vier jaar geleden ook met een marge van bijna 2 procent: 22,03 tot 21,63. Die tijd werd toen zelfs het ‘schone wereldrecord’ gedoopt vanwege de dubieuze reputatie van de twee vrouwen die sneller zijn geweest.

Hassan bezweert dat ze haar toptijd zonder verboden middelen heeft gebruikt, ook al is haar coach Alberto Salazar voor vier jaar geschorst wegens dopingvergrijpen uit de periode voor haar komst naar het Nike Oregon Project. Ze verklaart haar progressie uit de Amerikaanse trainingsmethoden.

Zo leerde ze zwemmen om haar lichaam beter in balans te brengen. Ze doet aan rotsklimmen om haar bovenlichaam te versterken. En ze traint harder. Vorige maand vertelde ze in een interview dat ze ‘veel meer herhalingen’ doet dan in Nederland.

‘Ik herinner met een trainingssessie waarin ik zo veel 400 en 200 meters liep dat ik dacht dat ik doodging. Schiet me maar dood, dacht ik. Ik kon me niet meer bewegen aan het einde van de training.’