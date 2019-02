Wereldkampioen Herlings kiest door blessure mogelijk voor jaartje crossen in de VS

De kans bestaat dat Jeffrey ­Herlings zijn wereldtitel in de MXGP dit seizoen niet verdedigt. Hoe kan dat?

Herlings kwam eind januari tijdens een training in Spanje ten val en brak daarbij zijn voet. Door de blessure mist hij de opening van het seizoen, op 3 maart in Argentinië. Het is nog maar de vraag of hij op tijd is hersteld voor de tweede en derde grand prix (Groot-Brittannië en Valkenswaard).

Zo niet, dan lijkt het seizoen al verloren nog voordat het begonnen is. De kans dat Herlings de opgelopen achterstand in de rest van het seizoen (16 gp’s) nog kan goedmaken is klein. Vorig seizoen vocht hij tot het einde een verbeten gevecht uit met Tony Cairoli, zijn Italiaanse teamgenoot bij KTM. Toen miste hij een grand prix vanwege een blessure.

‘Het is voor Herlings niet interessant om aan een competitie mee te doen, terwijl hij vanaf het begin weet dat hij waarschijnlijk niet meestrijdt om de titel’, zegt Tim Gerth. De journalist van motorsport.com wijst op eerdere seizoenen (2014, 2015 en 2017) waarin de 24-jarige Brabander ­titels misliep door blessures. ‘Dat heeft hem heel veel pijn gedaan en wil hij niet nog een keer meemaken.’

Nu vertrekt hij mogelijk naar de VS. Wat heeft hij daar te zoeken?

Herlings bracht de geruchtenstroom zelf op gang door op Instagram een foto met het getal ‘108’ te posten, exact 108 dagen voor de start van de AMA Nationals, zoals het Amerikaanse wereldkampioenschap heet. De MXGP, waarin Herlings vorig seizoen als eerste Nederlander de wereldtitel veroverde, wordt gezien als het Europese wereldkampioenschap.

Een tijdelijke overstap zou interessant kunnen zijn aangezien de AMA Nationals pas op 18 mei start. Herlings heeft dan voldoende tijd om te herstellen van zijn blessure. Als hij fit is, maakt hij een goede kans op de titel. Hoewel motorcross in Amerika een hoger aanzien geniet, staat de MXGP qua niveau hoger aangeschreven.

In 2017 deed Herlings al eens mee aan een wedstrijd in Amerika. Hij reed alle coureurs op een hoop. ‘Als hij ook het wereldkampioenschap in Amerika wint, kan hij zeggen dat hij de allersnelste motorcrosser van zijn generatie is. Dat is hem heel veel waard’, zegt voormalig assistent-bondscoach Carlo Hulsen. De Zuid-Afrikaan Greg Albertyn was de laatste motorcrosser die zowel de titel in de MXGP (1994) als in Amerika (1999) won.

Is een tijdelijke overstap naar Amerika ook commercieel interessant voor Herlings?

Zeker weten. Online wordt de roep van de Amerikaanse motorcrossfans om Herlings steeds luider. Zij willen de allerbesten tegen elkaar zien strijden. Dat maakt de Nederlander ook interessant voor Amerikaanse sponsoren en bedrijven.

De media-aandacht voor motorcross is in Amerika groter dan in Europa. Daardoor zal het bereik en de marktwaarde van Herlings toenemen. Daar wordt een bestaande sponsor als Red Bull blij van. Bovendien trekt hij nieuwe merken aan. ‘Herlings komt in Amerika als een grote jongen binnen. Het is logisch dat merken dan geïnteresseerd zijn in hem’, zegt sportmarketeer Patrick ter Haar.

Hij vergelijkt het toenemende bereik van Herlings met een billboard langs de A2. ‘Voor een billboard van 30 bij 30 meter betaal je meer dan voor een billboard van 10 bij 10 meter omdat het bereik groter is óf er plek komt voor meerdere merken. Zo werkt het ook bij Herlings: als hij ook in Amerika interessant wordt, neemt zijn bereik en dus zijn marktwaarde toe.’

Is Herlings welkom in Amerika?

Herlings verraste niet alleen zijn fans maar ook zijn team KTM met zijn flirt richting de AMA Nationals. Hij had de optie nog niet met zijn werkgever besproken, toen hij de foto op Instagram plaatste. Een overstap naar Amerika is niet zomaar iets.

KTM, het Mercedes van de motorcross, heeft zijn kansen gespreid. In de MXGP moet Herlings of Cairoli de titel namens KTM binnen halen, terwijl het Oostenrijkse fabrieksteam zijn kaarten bij de AMA Nationals op de Amerikaan Cooper Webb en Fransman Marvin Musquin heeft gezet. Een tijdelijke overstap van Herlings zou het evenwicht binnen het team mogelijk verstoren.

‘Het is niet zo eenvoudig als het van de buitenkant lijkt’, zegt sportdirecteur Joël Smets van KTM. ‘Herlings zou in Amerika een directe concurrent van onze eigen rijders worden.’

Anderzijds is het alweer twee jaar geleden dat een KTM-rijder het Amerikaanse wereldkampioenschap won. Motorcrossjournalist Gerth: ‘Het zou een reden kunnen zijn Herlings toch naar Amerika te halen. Ik zie het als een unieke kans voor KTM en Herlings als blijkt dat het prolongeren van de titel in de MXGP haast onmogelijk is.’

Kan Herlings zelf beslissen wat hij doet?

Nee, zo werkt het niet. Herlings heeft een contract bij KTM waarin staat dat hij de MXGP rijdt. Voor een eventuele overstap naar Amerika is hij afhankelijk van de welwillendheid van zijn werkgever. Sportdirecteur Smets reist een dezer weken naar Oostenrijk om met zijn bazen van KTM te overleggen.

Toch denkt Gerth dat de stem van Herlings wel degelijk telt. Volgens de motorcrossjournalist heeft de Brabander die status de afgelopen jaren verworven. ‘Herlings is zo groot. Als hij echt iets wil, gebeurt het, denk ik. Hij heeft nog een contract tot 2020. KTM wil hem niet kwijt.’

Bij het Oostenrijkse fabrieksteam stellen ze de beslissing zo lang mogelijk uit. Smets: ‘Onze eerste prioriteit is om Herlings gezond te krijgen. Afhankelijk daarvan gaan we kijken hoe zijn seizoen er verder uitziet.’