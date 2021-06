Wereldkampioen Frankrijk uitgeschakeld op mooiste EK-dag in geschiedenis

De inzet van Kylian Mbappé, een van de beste spelers van de wereld, werd gestopt door doelman Yann Sommer. Beeld AFP

Wereldkampioen Frankrijk werd uitgeschakeld door Zwitserland. Na strafschoppen, met één misser in de serie, na 3-3 na 120 minuten. Een misser van Kylian Mbappé, een van de beste spelers van de wereld, wiens inzet werd gestopt door doelman Yann Sommer, die tijdens het toernooi vader werd. Even twijfelde Sommer nog of hij niet te vroeg van de lijn was. Toen dat niet het geval bleek, begon het Zwitserse feest.

Alle groten misten weleens een cruciale strafschop, van Maradona tot Van Basten. Zwitserland, met de geweldige nummer 10 Granit Xhaka, ontmoet daardoor vrijdag in de kwartfinales Spanje. De wereldkampioen is uitgeschakeld, net als de Europees kampioen Portugal een dag eerder.

Zwitserland, sinds 2014 onder leiding van bondscoach Vladimir Petkovic, treurde in de tweede helft nog om de gemiste strafschop van Rodríguez, gegeven op advies van de VAR, nadat Pavard de doorbrekende Zuber onderuit gleed. Daardoor kwam de ploeg niet op 2-0 en kreeg Frankrijk de kans terug te komen.

Multicultureel voetballand

Zwitserland is al jaren opkomend als voetballand, mede dankzij de multiculturele samenleving die onder meer leidde tot de wereldtitel bij de jeugd onder 17 jaar in 2009. Destijds pakten de Zwitsers, met toen dertien van de 21 spelers met een dubbel paspoort, hun eerste en enige wereldtitel, bij het WK in Nigeria. De winnende goal in de finale was van Haris Seferovic, inmiddels 29 jaar en spits van Benfica. Hij scoorde maandag twee keer.

Seferovic kopte voor rust een mooie, hoge voorzet van Zuber keurig in de hoek, door in het duel weinig weerstand te ondervinden van verdediger Lenglet van Barcelona.

Eerst was daar de klassieker Kroatië - Spanje (3-5) in Kopenhagen, daarop de uitschakeling van Frankrijk in Boekarest. Frankrijk wankelde, dacht daarop met 3-1 te winnen, gaf net als Spanje eerder op de dag de voorsprong weer weg, moest de verlenging in, zag Benzema geblesseerd uitvallen en verloor de reeks strafschoppen.

Frankrijk leek aardig weg te komen. Benzema maakte zijn terugkeer in de Franse ploeg na bijna zes jaar meer dan waar, met twee formidabele doelpunten, waarmee hij 0-1 in 2-1 veranderde. Eerst nam hij een niet-perfecte pass van Mbappé ongelooflijk kundig mee, al kwam daarbij enig geluk kijken, waarna hij de bal met buitenkant links langs doelman Sommer prikte. Superbe techniek.

Vlak daarna was daar een heerlijke combinatie door het strafschopgebied, met Griezmann en Mbappé, een voorzet van Coman en inkoppen van dichtbij door weer Benzema, die vier keer scoorde, eentje minder dan de ook al uitgeschakelde Ronaldo. Paul Pogba, een van de beste spelers op het EK, dacht de strijd te beslissen met een heerlijke, bijna achteloos geschoten bal in de kruising, van een meter of twintig. Zo daagden de Zwitsers hun buurland uit tot een topprestatie.

De Zwitsers wonnen in 2010 op het WK al van Spanje, dat later de wereldtitel won. Ze verloren vier jaar later pas in de achtste finales van de latere finalist Argentinië en op het laatste WK was daar een gelijkspel tegen Brazilië. De echte doorbraak bleef tot maandag uit, geregeld door overbodige nederlagen.

Apathisch

Frankrijk maakte in de groepsfase een wat apathische, trage indruk, met de 1-0 tegen Duitsland en de gelijke spelen tegen Hongarije en Portugal. De ploeg van trainer Deschamps kwam maandag voor de derde keer op achterstand, terwijl de ploeg bij het gewonnen WK in Rusland slechts een paar minuten in de achtervolging moest tegen Argentinië. Deschamps greep na de matige eerste helft in door verdediger Lenglet in te ruilen voor aanvaller Coman. Opeens speelde Frankrijk echt aanvallend, nam de ploeg initiatief, met de prachtige aanvallers en de tandem op het middenveld die bijna niet te overtreffen valt, Pogba en Kanté.

Doelman Lloris redde spectaculair op de strafschop van Rodriguez en Frankrijk draaide de zaken binnen een paar minuten om. De strijd leek beslist, maar Zwitserland had zijn veerkracht hervonden. Seferovic kopte 3-2 binnen na een swingende voorzet van Mbabu. Gavranovic zag eerst een potentiële gelijkmaker afgekeurd vanwege buitenspel, daarna scoorde hij alsnog. Waarna in de verlenging geen doelpunt viel en de strafschoppen beslisten.

Eerder op de dag was daar in Kopenhagen die heerlijke, opwindende, meeslepende Kroatië - Spanje, beslist in de verlenging. Kroatië maakte in de slotfase de achterstand van 1-3 goed, maar kon in de verlenging niet opnieuw opveren. Jammer was dat aan de beslissende 3-4 van Morata balverlies van Modric voorafging, bij een zeldzame keer dat de bal van zijn voet sprong.

In de daaropvolgende aanval bleef hij even met de handen op de knieën staan, uitgeput als hij was. Brekalo kopte onder de voorzet van Olmo door, Morata nam de bal knap aan en haalde ziedend uit, een opluchting voor de spits die met bedreigingen te maken heeft omdat hij te veel kansen miste.

De wedstrijd was begonnen met een ongekend spectaculair eigen doelpunt van Pedri, die van bijna de helft hard terugspeelde en de bal langs de voet van doelman Unai Simon zag stuiten. Maar het kwam goed voor Spanje, met een slotapplaus voor allen, zeker voor Modric, na zijn mogelijk laatste interland. Dat applaus gold voor de hele avond, de viering van het voetbal.