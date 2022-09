Wereldkampioen Evenepoel wordt steeds meer de veelvraat die Merckx ooit was

De Belg Remco Evenepoel was zondag bij de WK, net als in de Vuelta, een klasse apart. Beeld BELGA

Eerst was er de afgesproken aanval. Daarna volgde een ‘tijdritsolo’ van 25 kilometer van Remco Evenepoel in de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Australië. De 22-jarige winnaar van de Ronde van Spanje van twee weken geleden voerde het tactische plan van de sterke Belgische ploeg nauwgezet uit. Een plan dat hem of landgenoot Wout van Aert wereldkampioen had moeten maken. Het werd Evenepoel, die een klein jaar met de regenboogtrui mag rondrijden.

‘We hebben echt als team gereden’, zei de nieuwe wereldkampioen na zes uur en een kwartier koersen over 270 zware, heuvelachtige kilometers. ‘Het maakte niet uit wie, maar een Belg moest wereldkampioen worden, Wout of ik.’

De afspraak was dat Evenepoel na de gevreesde ‘kaap’ van 200 kilometer, vaak een breekpunt in de lange parcourswedstrijden die WK’s altijd zijn, een aanvalspoging zou doen. Zou die mislukken, dan zouden alle kaarten op Van Aert worden gezet die in een kopgroep voor de titel zou sprinten. ‘Vandaag heeft de vroege aanval het gered’, glunderde Evenepoel.

Hij sloot op circa 70 kilometer van het einde aan bij een kopgroep van 25 renners. Van hen was Evenepoel als enige vooraf als favoriet voor de eindzege bestempeld. De andere vluchters hadden de voornaamste kanshebbers van hun land bijna twee minuten achter zich rijden in het peloton. In dat peloton deed de Belgische ploeg afstoppend werk, terwijl vooraan Evenepoel met één renner, de Kazach Alexey Lutsenko, aan de greep van de aarzelende kopgroep was ontsnapt.

‘Als je met z’n tweeën bent, wil je eigenlijk zo lang mogelijk samenwerken’, legde Evenepoel uit. ‘Maar ik voelde vrij snel dat ik sneller was dan Alexey, ik had geen tijd te verliezen.’ Op 25 kilometer van het einde legde hij zich in zijn van nature al aerodynamische houding op zijn fiets, begon een tijdrit en liet Lutsenko achter.

Voorsprong van minuten

Minuten nadat Evenepoel winnend over de streep was gekomen, als eerste Belgische wereldkampioen sinds Philippe Gilbert tien jaar geleden in Valkenburg won, kwamen in de laatste kilometer achtervolgende groepen renners bij elkaar en gingen csprinten om de ereplaatsen. De Fransman Christophe Laporte van Jumbo-Visma won die sprint voor Michael Matthews die in eigen land het brons pakte.

Wout van Aert werd vierde. Hij had makkelijk tweede kunnen zijn, dacht hij, als WK’s zouden worden gereden met ‘oortjes’, waardoor ploegleiders normaal met hun renners communiceren. ‘Niet meer van deze tijd’, vond Van Aert het ontbreken van de oortjes. Hij wist nu niet dat hij voor het zilver sprintte. ‘Jammer, want ik denk dat ik de benen had om op het podium te staan.’

Van Aert, met tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar de uitgesproken favoriet, benadrukte blij te zijn met de titel voor zijn landgenoot. ‘En dat zeg ik niet omdat ik dat moet zeggen.’ Bij de vorige WK in eigen land leken de twee elkaar in de wielen te rijden, met een slechte uitslag en slechte onderlinge verstandhouding als resultaat.

Nu was het aan de finish rondom Evenepoel een en al vreugde tussen de twee en wisselden ze running gags uit. ‘Is Rempo Evenekoel door het ijs gezak?’, imiteerde Van Aert de zich versprekende oud-renner Johan Museeuw. Die stak Evenepoel vorig jaar na een minder optreden een hart onder de riem met een filmpje op Twitter. ‘Neen!’, zei Van Aert met geheven vinger Museeuw na tegen een schaterende Evenepoel.

Uitroepteken achter seizoen

Zijn wereldtitel is een uitroepteken achter een uiterst succesvol seizoen voor de man die pas op 17-jarige leeftijd begon met wielrennen en als junior bijna elke wedstrijd won waaraan hij deelnam. In 2018 werd hij tweevoudig wereldkampioen bij de junioren. Hij won de tijdrit en de wegwedstrijd. ‘Maar die zijn niet te vergelijken met dit. Dit is zo zwaar, je zit drie uur langer op de fiets na een superlang seizoen.’

Evenepoel begint trekjes te krijgen van zijn grote voorganger Eddy Merckx, een erkende veelvraat. Hij won in april Luik-Bastenaken-Luik, in juli de Clásica San Sebastián en deze maand de Vuelta. In de tijdrit van vorige week zondag, bij de profs, werd Evenepoel derde en sprak hij van zijn beste tijdrit ooit. ‘Na het winnen van een monument, een klassieker, een grote ronde en nu het wereldkampioenschap heb ik dit jaar alles gedaan wat ik kon’, zei Evenepoel. ‘Een beter seizoen zal ik nooit meer hebben. Wel jammer dat de volgende WK alweer in augustus zijn, waardoor ik veel korter dan normaal in de regenboogtrui mag rijden.’

De Nederlandse ploeg kwam er zondag niet aan te pas in Australië. De man om wie de Nederlandse ploeg was gebouwd, Mathieu van der Poel, stapte al na 35 kilometer af, na een doorwaakte nacht, deels in een politiecel. Nederlandse renners lieten zich gedurende de wedstrijd bij tijd en wijle vooraan zien, maar in de einduitslag stond de beste op de 25ste plek. Dat was Bauke Mollema, die in zijn tegenvallende tijdrit ook al 25ste werd.