Wereldkampioen Duitsland overleeft poulefase niet: uithuilen en opnieuw proberen

Slotwedstrijden poule F van minuut tot minuut

Spanning, opluchting en drama; de laatste helft in poule F had alles. Zeker wie Duitsland-Zuid-Korea via ZDF keek en op de laptop Mexico-Zweden en het liveblog van sensatiekrant Bild in de gaten hield.

Alles kabbelt aanvankelijk voort, Duitsland en Mexico koesteren de 0-0, maar Zweden wordt steeds beter en ook Zuid-Korea is soms gevaarlijk. ‘Voorzichtig jongens,’ waarschuwt ZDF-commentator Bela Rethy een paar keer.

Dan de 51e minuut. Knappe volley van de Zweed Augustinsson in de verre hoek: 1-0 voor Zweden. Rethy onrustig: ‘Nu moet Duitsland gas geven! Er moet wat gebeuren.’

Op de website van Bild is het groenkleurde ‘bij deze stand zijn we door’ veranderd in een felrood ‘bij deze stand zijn we eruit!’

60e minuut. Zweden krijgt een strafschop, omdat de Mexicaan Moreno, de Zweedse spits Berg neerhaalt. Granqvist trapt de bal in de kruising. Feest bij de Zweedse fans, vertwijfeling bij de Mexicaanse die hun telefoons erbij pakken om op de hoogte van Duitsland-Zuid-Korea te blijven.

Duitsland dringt meer aan, maar niemand durft te schieten. Müller komt erin. Bild: ‘Müller moet ons WK redden!’

Maar de man die al tien WK-goals maakte, is hopeloos uit vorm en niet de enige. Zuid-Korea is bovendien levensgevaarlijk in de counter.

Rethy: ‘Korea wordt sterker! Waar is ons middenveld?’

Bild: ‘Alarm! Als Mexico 2-1 maakt, moeten we er twee maken!’

Dat gebeurt niet. Sterker: Mexico komt 3-0 achter door een ongelukkig eigen doelpunt van Alvarez.

83e minuut. Rethy wanhopig: ‘Voetballend lukt het niet meer. We moeten weer op zoek naar een vrije trap.’ Bild post een photoshop van de afgezwaaide spits Klose in een rood kastje met ‘In nood ruit inslaan’ erop.

87e minuut. Hummels kopt over. Bild: ‘Ongelooflijk, dat moet de 1-0 zijn!’

90e minuut. Rethy jubelend: ‘Zes minuten blessuretijd! Dat zal een grote hulp zijn.’

92e minuut. Goal van Kim na een hoekschop. Rethy: ‘Dat was het! Of nee, misschien buitenspel. Nu moet de Hollander Makkelie, die videoscheidsrechter is, ons helpen.’

In Jekaterinenburg balt Mexico-aanvaller Lozano al zijn vuist. Kijkt dan vertwijfeld. Oh jee, de VAR, verneemt hij. Dan toch gejuich van alle Mexicanen in het stadion. Het doelpunt telt. Gebroederlijk met de Zweden wachten ze later op het eindsignaal in Kazan. Daar is het! Nee, er is gescoord. Maar wie? Son! 2-0! Telefoons worden van vreugde in de lucht gegooid, omhelzingen tussen sombrero’s en vikingshelmen.

Rethy treurt langdurig. Besluit: ‘De onderbouw is goed, Duitsland onder 19 jaar is goed. We moeten geduld hebben en het over twee jaar weer proberen.’