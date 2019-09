Wereldkampioen dammen Roel Boomstra twijfelt over comeback

Dammer Roel Boomstra (l) en Alexander Schwarzman in januari van dit jaar, bij de wereldtitelstrijd in Assen. Beeld ANP

De damsport krijgt bij het deze week begonnen WK in Ivoorkust een nieuwe wereldkampioen, want titelverdediger Roel Boomstra heeft zijn studie natuurkunde voorrang gegeven. Na het WK besluit de 26-jarige Drent of hij in 2020 gebruik maakt van het recht om zijn opvolger uit te dagen in een tweekamp. ‘Dammen is nu meer een hobby geworden, ik weet niet of ik nog terugkeer als professional. Het kan zijn dat ik definitief kies voor een maatschappelijke carrière.’

Nadat Boomstra in januari in eigen land voor de tweede keer de wereldtitel veroverde door de Rus Alexander Schwarzman te verslaan, maakte hij enkele maanden later bekend het WK-toernooi in Ivoorkust te mijden. Nederland wordt in Yamoussoukro vertegenwoordigd door Martijn van IJzendoorn, Jitse Slump en Jan Groenendijk, die in 2016 de WK-match tegen Boomstra verloor. De werelddambond (FMJD) gunde het WK aan Ivoorkust om het in Afrika toch al populaire damspel te promoten.

In het dammen heeft de onttroonde wereldkampioen het privilege om een tweekamp te mogen spelen met de winnaar van het WK-toernooi. Boomstra is echter begonnen met een onderzoek om volgend jaar te kunnen afstuderen. Hij vreest in tijdnood te komen, omdat in december 2020 de volgende WK-match is geprogrammeerd.

Krappe voorbereiding

‘Mijn onderzoek is pas in juli 2020 voltooid, het zou een krappe voorbereiding worden. Mijn studie moet een keer af, die kwam zeker tijdens de WK-matches op de tweede plaats. Maar elk plan voor mijn toekomst begint met een diploma.’

Is zijn honger gestild na twee wereldtitels in 2016 en 2018? Boomstra, na een korte denkpauze: ‘Lastige vraag. Er zijn in het dammen nog voldoende uitdagingen. Ik heb nog nooit eerste gestaan op de wereldranglijst. En ik zou graag een match spelen tegen de Rus Georgiev, die het dammen de laatste tien jaar heeft geregeerd. Maar ik heb altijd gezegd dat ik een maatschappelijke carrière ambieer.’

Stel dat Georgiev in Ivoorkust de wereldtitel herovert, is de verleiding voor Boomstra dan niet groot om de Russische damicoon uit te dagen? ‘Ik weet het echt nog niet. Het is anders wanneer de Russen als eerste en tweede eindigen op het WK in Ivoorkust en de WK-match gaan spelen als ik me terugtrek. Ik zou het gemakkelijker aanvaarden wanneer een landgenoot mijn plek inneemt. Wat mij betreft blijft de wereldtitel in Nederland.’

Gemengde gevoelens

Maar de Nederlanders zijn ook volgens Boomstra niet favoriet in een veld met 20 deelnemers in Ivoorkust. Met gemengde gevoelens schoof hij soms aan bij trainingsstages op Papendal. ‘Het was vreemd dat die jongens zich voorbereidden op een WK en ik niet. Nu volg ik het toernooi op afstand.

‘Groenendijk is weer in goeden doen, hij kan op een WK altijd pieken. Van IJzendoorn zoekt helaas al een jaar naar zijn topvorm. Martijn heeft de kwaliteiten om voor de wereldtitel te spelen, maar het komt er nog niet uit. Voor Slump is dit WK het ideale podium om ervaring op te doen. Ik ben benieuwd wie het verst komt.’

Boomstra is de typische matchspeler, ook hij worstelde met de dynamiek van een WK-toernooi met 19 tegenstanders. ‘Bij een regulier toernooi is bepalend hoe je tegen de onderste helft presteert. Ik vond het altijd moeilijk te bepalen hoe agressief je tegen de mindere tegenstanders moet spelen. Hoeveel risico durf je te nemen? Waar kom je mee weg?’

Salonremises

De Russische deelnemers beperken zich tegen elkaar geregeld tot salonremises. Zie dat pact maar eens te doorbreken, aldus Boomstra. ‘Zeker Schwarzman heeft er een handje van om zich niet in te spannen tegen zijn landgenoten. En dan toe te slaan tegen spelers van minder kaliber, zo won hij het vorige WK-toernooi. Georgiev doet dat niet, hij speelt het gehele jaar al sterk. Hij is voor mij de topfavoriet.’

Wordt er vanuit de dambond al druk uitgeoefend op Boomstra om zijn deelname aan de WK-match te bevestigen? ‘Iedereen wil natuurlijk dat ik speel, maar natuurkunde is een zware studie. Vele topsporters worstelen met die combinatie, turner Epke Zonderland heeft er ook jaren over gedaan om zijn studie af te maken. Bovendien is het dammen in Nederland financieel niet aantrekkelijk genoeg om net als de Russen fulltime prof te zijn.’

Na het WK hakt Boomstra de knoop door. ‘Dammen of een maatschappelijke carrière; het is een dilemma dat ik vanwege die WK-match in 2020 relatief vroeg een besluit moet nemen. Het zou gemakkelijker zijn als ik kon kiezen nadat ik mijn onderzoek heb afgerond. Maar ik heb voldoende argumenten om beide opties te rechtvaardigen. En dat is een geruststellende gedachte.’