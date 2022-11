Wereldkampioen dammen Roel Boomstra is nog maar 29 en stopt. ‘Het is een prachtig verhaal geweest’

Afzwaaiend wereldkampioen dammen Roel Boomstra (l) en Nederlands en Europees kampioen Jan Groenendijk. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Waarom stop je? Je bent de beste ter wereld, je bent pas 29.

‘Ik heb het idee dat ik in het dammen alles heb bereikt wat ik wilde bereiken. Ik heb alle toptoernooien gespeeld, ik ben drie keer wereldkampioen geweest. Ik sta in het rijtje van Harm Wiersma, Ton Sijbrands en Piet Roozenburg. Het was een groot doel van de Nederlandse dambond de titel terug naar Nederland te halen. Dat is me gelukt. In 2005 sloot ik als 12-jarig jongetje aan bij de talentenopleiding, in 2016 won ik de WK-match, tegen Jan Groenendijk. Dat was voor Nederland de eerste titel sinds 1984, toen Wiersma won. Het is een prachtig verhaal geweest. Nu ben ik toe aan iets nieuws. Het was altijd al het plan een keer een maatschappelijke carrière te beginnen. Het werk bij DUO ligt in het verlengde van mijn studie natuurkunde. Daarin heb ik al veel geleerd over programmeren.’

Je twijfelde al eerder.

‘Na mijn eerste titel was er vooral een zwart gat. Wereldkampioen worden was al die jaren een groot doel geweest. Het was ineens: wat nu? Het doel was weg en de wereld was niet veranderd. Het was een aparte gewaarwording. Daar heb ik een jaar lang mee gezeten. Na mijn tweede WK-winst begin 2019, tegen Aleksandr Schwarzman, heb ik me gericht op het afstuderen, ik heb toen besloten mijn titel niet te verdedigen. Maar daarna wilde ik toch weer terugkeren op topniveau. Ik zag nog genoeg uitdagingen. In januari van dit jaar was ik weer kampioen, opnieuw tegen Schwarzman.’

Wat was voor jou het hoogtepunt?

‘De eerste keer dat ik Schwarzman klopte, een absolute damlegende. Het was altijd mijn droom geweest de Russen te verslaan. Dat ik hun hegemonie doorbrak, gaf veel voldoening.’

Je droomde ook van een confrontatie met een nog grotere legende uit Rusland, tienvoudig wereldkampioen Aleksandr Georgiev.

‘Ja, dat gaat er niet meer van komen. Dat voelt als een groot gemis. We zouden in 2021 tegen elkaar spelen. Hij trok zich terug, hij had moeite met de coronamaatregelen. Intussen heeft hij al twee jaar niet meer gespeeld. Het is erg jammer dat de internationale concurrentie is uitgedund. De Russen mogen niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat snap ik, maar je mist nu de confrontaties met die generatie oudere spelers.’

Hoe zagen jouw dagen als fullprof eruit?

‘Meestal zat ik in mijn eentje achter de laptop, op zoek naar iets interessants. Wat hebben mijn concurrenten gedaan? Wat was hun plan? Was het goed? Hoe reageerde de tegenstander? Van daaruit ga je verder analyseren, steeds dieper de partij in. Ik trainde geregeld op sportcentrum Papendal. Ik geloof sterk in een gezonde geest in een gezond lichaam. Het helpt om je lang te kunnen concentreren. Het zijn zware trainingen. Je hebt als topsporter te maken met piekbelastingen. Op de grote toernooien moet het in twee, drie weken gebeuren, dan moet je alles geven wat je hebt.’

Onderschat de buitenwereld wat dammen van je vraagt?

‘De meesten reageren wel verbaasd, ja, als ze horen dat een partij gemiddeld vier uur duurt. Hoe kun je daar zo lang mee bezig zijn, vragen ze. Dan vertel ik dat voor mij de tijd voorbijvliegt.’

Vaak wordt een vergelijking met schaken gemaakt. De wereldkampioen, Magnus Carlsen, is multimiljonair. Jij ontvangt een stipendium van NOCNSF.

‘Het heeft mij nooit dwars gezeten. Het is 140 procent van het minimumloon. Daar kon ik prima van rondkomen. Het gaf mij de gelegenheid van mijn passie mijn beroep te maken. Ik was er heel blij mee.’

In de strijd om de wereldtitel met Jan Groenendijk is getracht met steun van het hiphoplabel Top Notch het dammen op te frissen, door onder meer rapper Ronnie Flex in te zetten als pleitbezorger. Hoe kijk je daarop terug?

‘Een van de factoren waarom ik nu stop is dat de damwereld in mijn ogen een stuk professioneler kan. Het was in 2016 echt goed georganiseerd, op prima plekken, we hebben zelfs in de Eerste Kamer gespeeld. Dat was een prachtige ervaring. Maar er was geen plan voor een vervolg. Het is iets eenmaligs gebleken. De Nederlandse dambond heeft de zaken goed voor elkaar, maar op internationale toernooien wordt weer gespeeld in kleine, benauwde en te koude of te warme ruimtes – ze voldoen niet eens aan de basisvoorwaarden. Er is geen zekerheid over de precieze data, je weet niet wat de wedstrijdvoorwaarden zijn. In de elkaar opvolgende besturen van de werelddambond zit geen continuïteit, ze komen telkens weer met andere ideeën. Communicatie ontbreekt. Ik mis structuur en expertise.’

Blijf je nog wel betrokken bij de damwereld?

‘Dat lijkt me wel, ik vind dammen nog veel te leuk. Ik denk dat ik in de nationale clubcompetitie blijf, wat toernooien voor mijn plezier ga spelen. Misschien dat ik erover ga schrijven. Ik moet nog zien hoe het in mijn nieuwe leven past.’

Wie zie je als je opvolger?

‘Als ik het niveau op de trainingen zie, is de kans groot dat die uit Nederland komt. Jan Groenendijk is dit jaar Nederlands en Europees kampioen. Jitse Slump breekt echt door. Martijn van IJzendoorn heeft de potentie. Wouter Sipma is bezig met het beste jaar uit zijn carrière. Ja, ze kunnen de Russen aan, als die tenminste weer mogen meedoen. Ze hebben mij als voorbeeld: ik heb laten zien dat het nog steeds mogelijk is als Nederlander wereldkampioen te worden.’