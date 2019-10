Werelddambond eist schadevergoeding na chaos bij WK in Ivoorkust

Jean Marc Ndjofang (l.) schaamde zich voor de WK-chaos. Beeld ANP

Volgens Harry Otten, directeur internationale betrekkingen en oud-voorzitter van de FMJD, zal het WK de komende jaren niet meer aan Afrika worden vergeven.

Na het chaotisch verlopen WK dammen in Ivoorkust sprak de Nederlandse bondscoach Rob Clerc begin oktober in de Volkskrant van ‘corruptie en maffia’. Hij beschuldigde twee dammers uit Ivoorkust van matchfixing en riep de werelddambond op om Afrika de komende decennia te mijden. Tijdens het congres van de FMJD, zaterdag in het Turkse Izmir, hekelde Otten de falende organisatie in Yamoussoukro.

In een brief aan de manager van het hotel waar het WK werd gehouden, suggereert Otten dat de FMJD 50 duizend euro schadevergoeding zou kunnen eisen. Hij stelt voor het af te maken op 5.000 euro, als een symbolisch gebaar van verzoening. ‘Door uw schandelijke gedrag werd het verblijf in het hotel een nachtmerrie voor spelers en officials’, aldus Otten. ‘We wilden het dammen in Ivoorkust en Afrika promoten, maar u heeft het tegendeel bereikt.’

Opzettelijk verliezen

De Rus Alexandr Georgiev was de onbetwiste wereldkampioen. Maar de geloofwaardigheid van het toernooi werd ondermijnd door de Ivorianen Jacques Aka en Achmed Sanogo, die opzichtig blunderden tegen hun landgenoot Joël Atse om de kopman te bevoordelen. In zijn speech tijdens het congres zei Otten dat ‘vooral Aka geschorst zou moeten worden, omdat het voor damkenners 100 procent duidelijk was dat hij opzettelijk verloor’.

Toch valt matchfixing moeilijk te bewijzen, oordeelde bondscoach Clerc al eerder. De FMJD schrok bovendien terug voor sancties, omdat een gang naar het sporttribunaal CAS 10 duizend euro kost. Otten: ‘Van Aka zullen we dat geld niet terugkrijgen. Het is mogelijk geen matchfixing, omdat Atse er niet per se vanaf wist. Maar expres verliezen en zo duidelijk mag ook niet.’

Schaamte

Ook Jean-Marc Ndjofang schaamde zich voor de chaos tijdens het WK in Ivoorkust. De nummer 1 van Kameroen en vicewereldkampioen in 2013 onderhandelde als vertegenwoordiger van de spelers vergeefs met de organisatie. ‘Straf Ivoorkust, maar niet het Afrikaanse continent.’

De 43-jarige Ndjofang leerde het spel van zijn vader. Geen democratischer sport als dammen, betoogt Ndjofang. De sport is ook voor arme Afrikanen bereikbaar en is daarom zo populair. Dammen werpt geen barrière op als het schaken, waarin de speler met diverse stukken een complete hofhouding aanvoert.

‘Voor dammen heb je bijna niets nodig, glazen of steentjes kunnen de schijven vervangen. In het zand teken je een bord en je gaat dammen. Zo speelde ik ook, voor het ouderlijk huis in Yaounde. In Afrikaanse landen verenigt dammen de maatschappij. Mensen verzamelen zich rond het dambord, ze discussiëren over politiek en sociale kwesties. Er wordt muziek gemaakt, gegeten en gedronken. Dammen is in Afrika een gezelschapsspel, het brengt mensen bij elkaar.’

Professionele structuur

Om dammen als topsport te bedrijven is een andere mentaliteit nodig, aldus Ndjofang. ‘Ik durfde het aan om van dammen mijn beroep te maken, maar ik speel al bijna twintig jaar voor Nederlandse clubs om ervan te kunnen leven. Er is zoveel talent in Afrika, het is wachten op de eerste Afrikaanse wereldkampioen.’

De vertaalslag naar een professionele structuur is het grootste probleem in Afrika, stelt Ndjofang. Het ging in Ivoorkust al mis in april 2018 bij de World Cup in de voormalige hoofdstad Abidjan. ‘Ik heb zelden zo’n slecht georganiseerd toernooi meegemaakt. Er was zelfs een overstroming in de speelzaal, het water kwam overal naar beneden. Ik weigerde om de sluitingsceremonie bij te wonen. Helaas was de organisatie van het WK al even dramatisch. Ik heb tijdens die gijzeling overwogen om te vluchten zonder bagage.’

Maar stond het wanbeleid in Yamoussoukro model voor de corruptie in Afrika, zoals bondscoach Rob Clerc suggereerde? ‘Mijn vriend Rob gebruikte te grote woorden’, zegt Ndjofang. ‘Ik vind net als Rob dat we voorlopig geen toernooien meer in Ivoorkust moeten organiseren. We waren allemaal slachtoffer, het WK ondermijnde het imago van de damsport. Maar Rob overdrijft ook, hij mag niet alle landen in Afrika over één kam scheren.’

Afrika nooit boycotten

In Burkina Faso en Kameroen worden komend jaar World Cups georganiseerd, volgens Ndjofang cruciaal voor het promoten van de damsport in Afrika. ‘Ik besef dat het Afrikaanse dammen nu onder een vergrootglas ligt, maar laten we de juiste mensen straffen als ze schuldig zijn. En geef de anderen een herkansing, want het dammen kan niet zonder Afrika. Daarom mag de werelddambond Afrika nooit uitsluiten, dammen zit diep verankerd in de Afrikaanse ziel.

‘Maar vele dammers uit Afrika weten niet eens hoe ze met een damklok moeten spelen, zelfs elementaire faciliteiten ontbreken. De FMJD moet landen als Burkina Faso, Senegal en Kameroen juist helpen om de sport te ontwikkelen. Ik hoop dat vele talenten mijn pad kunnen volgen en om de wereldtitel mogen spelen.’