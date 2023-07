Werd Van Aert afgesneden? Etappewinnaar Philipsen stelt alleen maar de kortste route te hebben genomen

De finale van de derde etappe met geheel links Wout van Aert die moet inhouden. Links van hem Jasper Philipsen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Jasper Philipsen durfde maandag niet te verklaren dat hij de beste sprinter ter wereld is, maar feit is dat hij die dag zijn derde opeenvolgende sprintzege boekte in de Tour de France. Perfect en exact volgens de tekentafelplannen gegangmaakt door ploeggenoot Mathieu van der Poel ging de Belg in finishplaats Bayonne door met waar hij in Parijs vorig jaar was geëindigd.

Philipsen won in de vorige Tour na enkele miskleunen – hij juichte in de vierde rit voor de zege, maar wist niet dat Wout van Aert al had gewonnen – pas in de 15de etappe de massasprint. Vlak voor Van Aert. Een week later schreef Philipsen ‘Champs-Elysées’ op zijn naam, de belangrijkste sprint van het jaar.

In Bayonne kruiste Van Aert weer het pad van de renner van Alpecin-Deceunick. De jury deed er lang over om te bepalen dat Philipsen zijn landgenoot van Jumbo-Visma toch niet de pas had afgesneden in een flauwe rechterbocht, 50 meter voor de finish. Een curve, na een reeks van links-rechtsbochten die de Nederlandse topsprinter Fabio Jakobsen gevaarlijk vond, zeker voor de eerste sprintrit van de Tour: ‘Waarom zijn de laatste 400 meter niet gewoon recht?’

‘Ik verlies momentum’

Jakobsen, die maandag vierde werd en in 2020 een vreselijk sprintongeluk had, heeft recht van spreken als het om geschikte sprintaankomsten gaat. ‘Hier moet Safer naar kijken’, zei hij tegen de NOS, verwijzend naar het vrijdag ten doop gehouden initiatief dat wielrennen veiliger moet maken. Jakobsen zei vlak voor zich te hebben gezien dat Van Aert, die als vijfde eindigde, door Philipsen werd afgesneden. ‘Niet mooi voor de koers en het maakt de overwinning ook minder mooi.’

Van Aert raakte eerst Philipsen, daarna een toeschouwer en staakte daarop zijn poging de rit te winnen. ‘Ik verlies daar mijn momentum’, is Van Aerts understatement. ‘Gelukkig zijn we niet gevallen.’

Philipsen claimde slechts de kortste route naar de streep te hebben genomen. Een route die hij tot in detail, inclusief de op de kaart nauwelijks zichtbare bocht, had bestudeerd. ‘Ik zou zot geworden zijn als ze mij de overwinning hadden afgepakt’, zei de aangewezen winnaar van de derde Tour-etappe van de 2023-editie.

Opvallend was de bijdrage van Van der Poel aan de ritwinst. De Nederlander was getipt als drager van de eerste gele trui, maar kwam in de openingsetappe tekort. In rit twee verging het hem nog slechter.

‘Precies zoals voorbereid’

Hij had aangekondigd in de vlakke etappes in de Tour op te treden als de zogenoemde lead-out voor sprintspecialist Philipsen. Het moet uiteindelijk leiden tot de groene trui van het puntenklassement. Het is een nieuwe discipline voor Van der Poel, maar hij blinkt ook hierin uit, volgens Philipsen. ‘Als hij de ruimte heeft en de snelheid, weet je dat geen andere lead-outman hem voorbij kan komen.’

Sprinten, doceerde Philipsen na afloop, is veel meer dan zo hard mogelijk fietsen. ‘Het draait om positioneren en timing.’ Die zaken moeten kloppen om als sprinter op kop terecht te komen met eerst twee en dan één man voor zich. ‘Dat ging precies zoals we het hadden voorbereid’, grijnsde Van der Poel, ‘lukt maar twee van de tien keer en het kan alleen als je meteen het initiatief pakt.’

Dat deed ploeggenoot Jonas Rickaert onder de vlag van de laatste kilometer. Hij leidde circa 400 meter en stuurde daarna uit, waarna Van der Poel het werk voortzette. ‘Jasper wilde dat ik hem op het snelste punt zou afzetten.’ Na zijn indrukwekkende kopbeurt liet de winnaar dit jaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix – ‘ik ga even diep voor zo’n lead-out als wanneer ik zelf win’ – het aan Philipsen, voor de laatste, licht oplopende 100 meter.

Het resulteerde in het voortzetten van zijn Tour-reeks. Dinsdag nummer vier? Moet toch lukken met zo’n sprintaantrekker? ‘Het wordt moeilijk om die reeks aan te houden’, temperde Philipsen de verwachtingen. Toch is het toneel voor de volgende sprint het Alpecin-Deceuninck-duo op het lijf geschreven: de laatste drie kilometers worden gereden op een autocircuit.