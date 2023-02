Wennen aan de Premier League: Gakpo gaat scoren voor Liverpool, Weghorst knapt het vuile werk op voor Ten Hag

Cody Gakpo viert zijn treffer voor Liverpool tegen plaatsgenoot Everton. Beeld AFP

Wout Weghorst had eigenlijk moeten scoren tegen Leicester. Vlak voor tijd zette Jadon Sancho hem helemaal vrij voor de keeper, maar de spits van Manchester United vond de benen van Leicester-keeper Danny Ward. Niet zijn eerste gemiste kans voor zijn nieuwe ploeg.

Cody Gakpo moest er zaterdag voor door de knieën, maar hem lukte het net wel. Het passje van Mo Salah was het allermooist aan zijn goal tegen Newcastle. De Egyptenaar zag vanuit zijn ooghoek dat Gakpo onderweg was, in een beweging ging de bal van zijn linkervoet naar de penaltystip. De Nederlander hoefde de bal maar aan te nemen en in het doel te glijden.

Als aanvallers bij topclubs niet scoren, komt de kritiek vanzelf. Maar Erik ten Hag zet Weghorst gewoon in de basis, ondanks zijn ene doelpunt in de tien wedstrijden die hij na aankomst in Manchester heeft gespeeld. Net als Jürgen Klopp, die Gakpo ondanks een reeks doelpuntloze wedstrijden bleef opstellen.

Klopp opgelucht

Tegen Everton was het eindelijk raak en als Mo Salah je bij Liverpool weet te vinden, weet je dat je op de goede weg bent. ‘Perfecte doelpunten’, vond ook Klopp, die zaterdag ook Darwin Nunez zag scoren. De passes op hem en Gakpo waren ‘van wereldklasse’ vond de Duitser, die opgelucht zag dat twee bekritiseerde aankopen hem aan de 2-0-winst hielpen.

‘Verbijsterd’, was oud-Liverpoolspeler Jamie Carragher zelfs over het spel van Cody Gakpo in zijn eerste weken bij Liverpool. Dat hij als 23-jarige in een matig draaiend elftal kwam, was geen excuus. Er is toch niet voor niets 50 miljoen euro betaald?

Niet lang na zijn overstap van PSV zette Carragher, analist bij Sky Sports, Gakpo al neer als een toekomstige miskoop. ‘Waarom is er zoveel geld uitgegeven aan iemand die straks op de bank zit?’, schreef hij in zijn column in The Telegraph.

Valse spits

Klopp bleef het niettemin proberen, gedwongen ook door blessures van anderen. Gakpo begon op links, verhuisde daarna naar de spits. Toen Darwin Nunez weer fit was, ging de Nederlander weer naar links. Weinig hielp, totdat Klopp het omdraaide: Nunez vanaf links, Gakpo als inzakkende ‘valse’ spits. Tegen Everton leverde het de eerste goal van de Nederlander op, tegen Newcastle scoorden ze allebei.

Nu is de miskoop in wording opeens een hele slimme aanwinst. ‘Bij Gakpo heb je niet het idee dat hij snel dom balverlies lijdt’, prees dezelfde Carragher zijn spel tegen Everton. ‘Met zijn strakke controle, snelheid en indrukwekkende dribbels heeft Gakpo verschillende troeven die Liverpool goed van pas kunnen komen.’

Volgende week kan het oordeel weer anders uitvallen, maar de twee overwinningen op rij geven wat lucht. Liverpool heeft zelfs weer zicht op de vierde plek, die recht geeft op deelname aan de Champions League. Terwijl de start zo slecht was dat zelfs de onaantastbare Klopp onder vuur kwam te liggen.

Wout Weghorst zij aan zij met Manchester United-uitblinker Marcus Rashford. Beeld Reuters

Wout Weghorst hoeft zich daar zeker niet druk om te maken. Bij Manchester United speelt hij onder een coach die weinig verkeerd kan doen. Dat Erik ten Hag Weghorst – vorig seizoen gedegradeerd met Burnley (twee doelpunten) – hem kon halen, zegt veel over zijn gegroeide status. En dan kan hij hem ook nog wedstrijd na wedstrijd laten spelen, zonder dat hij scoort.

Tien wedstrijden speelde Weghorst voor Manchester United, sinds hij in de winterstop overkwam van Besiktas. Tien keer stond hij ook in de basis, één keer scoorde hij. Weinig voor een spits van Manchester United, heel weinig voor iemand die de plek van Cristiano Ronaldo overnam.

In de praktijk is Weghorst niet zijn opvolger. Een nieuwe topscorer heeft Ten Hag al, want Marcus Rashford is onder hem volledig opgebloeid. Hij scoorde zondag tegen Leicester City zijn 24ste en 25ste doelpunt van het seizoen. Weghorst brengt iets waar Ronaldo nog nooit om bekend heeft gestaan: hij werkt zich volledig uit de naad.

Vuile werk opknappen

Vorig jaar was hij bij Burnley al de spits in de Premier League met de meeste balveroveringen. Het is die kwaliteit die Ten Hag volledig uitbuit, de laatste wedstrijden gebruikt hij Weghorst zelfs in een voor hem nieuwe rol. Als een ‘nummer 10’ achter spits Rashford mag hij het vuile werk opknappen.

Tegen Barcelona, voor de Europa League, kreeg hij bovendien een speciale missie. De Nederlander moest Frenkie de Jong ‘voor de voeten lopen en daarin irritant zijn’. Dat deed hij zo goed, dat United mede daardoor in Camp Nou gelijkspeelde.

Het had een overwinning kunnen zijn als Weghorst een flinke kans wel had benut, maar op dat soort missers wordt hij voorlopig niet afgerekend. Integendeel, na die wedstrijd schreef Sky Sports iets dat bij zijn komst als huurling weinigen hadden durven voorspelen. ‘De manier waarop United speelt met Weghorst in de ploeg, suggereert dat de club zal proberen om zijn verblijf in de zomer te verlengen.’