Wengerloos Arsenal geen partij voor nonchalant Manchester City

De in potentie nieuwe smaakmaker vanArsenal, Matteo Guendouzi, duelleert met Raheem Sterling vanCity. Foto AFP

Kroenke Sports & Entertainment. Zo heet het sportbedrijf van de Amerikaanse miljardair die Arsenal binnenkort voor de volle honderd procent in bezit heeft. Maar van vermaak was zondag geen sprake in het Emirates Stadium. In de openingswedstrijd van het seizoen mocht een gebrekkig Arsenal van geluk spreken dat de thuisnederlaag tegen een nonchalant Manchester City beperkt bleef tot 0-2. Het was voor het eerst in 22 jaar dat The Gunners speelden zonder het vertrouwde gezicht van Arsène Wenger op de bank.

Het zijn geen gemakkelijke dagen voor de fans van Arsenal. Vorige week maakte Stan Kroenke bekend dat hij de club geheel zal overnemen. Voor 700 miljoen euro, deels geleend geld, koopt hij de aandelen van mede-eigenaar Alisher Usmanov. Hiermee kan hij supporters met aandelen, 3 procent van het totaal, uitkopen. Dit betekent het einde van lastige aandeelhoudersvergaderingen die de afgelopen jaren vaak levendiger waren dan het spel, zeker wanneer de Old Etonian Sir ‘Chips’ Keswick beleefd foeterde tegen de in zijn ogen wat vulgaire Amerikaan.

Veel werk voor Emery

Het draagt hij aan het gevoel van verandering bij de club, die in mei afscheid had genomen van Wenger. Een gedwongen afscheid, want de naar West Ham United vertrokken middenvelder Jack Wilshere onthulde dat de Fransman was ontslagen en niet uit eigen wil was vertrokken. Maar op het veld was vrijwel alles bij het oude. In het doel maakte Petr Cech een versleten indruk, achterin bleek Shkodran Mustafi nog steeds de zwakke schakel, op het middenveld kwam Granit Xhaka snelheid te kort en achter de matige aanval liet Mesut Özil het weer afweten in een topwedstrijd.

Er ligt, kortom, veel werk voor de nieuwe manager, de Spanjaard Unai Emery.

Het resultaat was wel beter dan vorig jaar. Op een bitterkoude winteravond speelden de Citizens Arsenal met 0-3 weg, een score die indertijd al na een half uur bereikt was. Deze score werd op Wembley herhaald bij de finale om de League Cup. Ditmaal bleef de schade beperkt tot 0-2. In de veertiende minuut draaide de gretige Raheem Sterling vanaf links naar binnen om met rechts te scoren. Na een uur spelen verdubbelde Bernardo Silva de voorsprong met een heerlijke pegel van tien meter. Een minuut eerder had Sergio Agüero gefaald toen hij alleen op Cech mocht afgaan.

Nonchalance van City

Dat tekende de nonchalance van City. Het gevaar voor de ploeg van Pep Guardiola is gemakzucht, zowel hij het afronden van kansen als het uitverdedigen. Doelman Ederson gaf Arsenal enkele kansen door de bal naar tegenstanders te werpen of te trappen. Dat moet de Braziliaan niet doen bij Salah of Mané die eerder op de dag met Liverpool West Ham hadden vernietigd (4-0). Het klassenverschil bleek ook uit de reservebank van City: Kevin De Bruyne, Leroy Sané, Phil Foden, Vincent Kompany en Gabriel Jesus kregen rust. David Silva was geblesseerd. Spelers waar Emery alleen van kan dromen.

Aan de andere kant: geen enkele Arsenal-speler zou in de basis staan van een Guardiola-elftal. Het is oneerlijk om Emery’s Arsenal, dat zaterdag naar Chelsea moet, te beoordelen op een wedstrijd tegen een ensemble van supersterren. Een hoopvol puntje bij de thuisploeg was de middenvelder Mattéo Guendouzi. De 19-jarige Fransman van Marokkaanse komaf, gezegend met een prachtige bos krullen, maakte enkele fouten – hij gaf Agüero die eigenlijk niet te missen kans – maar toonde flair en techniek. Het is zo’n speler waar Wenger maar wat graag mee had willen werken.