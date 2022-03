Welke toekomst wacht de sport na de boycot van Rusland? ‘Op deze manier wordt de wereld wel erg klein’

Toen de aanwezigheid van Poetin en Russische sporters nog geen onoverkomelijk probleem was: in 2018 schudt Poetin de hand van de Russische ijshockeyers in de aanloop naar de Winterspelen van Sotsji. Beeld Mikhail Klimentyev/TASS

De internationale sportwereld is na de inval van Rusland in Oekraïne opvallend eensgezind in de veroordeling van de oorlog. Van voetbal tot atletiek tot de Paralympische Spelen: de banden met de Russen zijn wereldwijd doorgesneden.

In een week tijd is gebroken met het aloude adagium dat sport en politiek strikt gescheiden moeten blijven. Staat de deur nu op een kier voor een breuk met meer landen die mensenrechten schenden? Worden er straks, na Rusland, ook geen sporttoernooien meer in China of Qatar gehouden?

Sportmarketeer Bob van Oosterhout denkt dat de sport in de afgelopen week in een stroomversnelling is geraakt. Plotseling doet maatschappelijk engagement ertoe. Dat Rusland de afgelopen jaren vele miljarden pompte in de sport, onder meer via de organisatie van het WK voetbal (2018) en de Winterspelen van Sotsji, is niet langer van belang.

‘We leven in een tijd waarin we steeds meer zaken niet pikken. Sport en politiek kan niet meer gescheiden worden als er zo’n grote grens wordt overschreden zoals nu in Oekraïne gebeurt. De hele wereld staat op zijn achterste poten. Zo’n felle reactie heb ik in de 51 jaar dat ik leef nog nooit gezien.’

Buikpijn

Volgens Van Oosterhout is de oorlog een kentering in hoe er met pijnlijke thema’s wordt omgegaan. Hij kijkt ‘met buikpijn’ terug op de Winterspelen in China, een land waar genocide wordt gepleegd op de Oeigoeren. Vandaag beginnen daar de Paralympics.

‘Dat voelt, hoe erg ook, nog niet helemaal hetzelfde als wat er in Oekraïne gebeurt. Dat is voor ons dichterbij. Maar we beginnen er wel steeds meer moeite mee te krijgen dat we feestjes houden in landen waar de olympische gedachte ver te zoeken is. Het is niet voor niks dat de Spelen de komende jaren zijn toegewezen aan meer westerse landen.’

Voor 2024 zijn de Zomerspelen toegewezen aan Parijs. De Winterspelen van 2026 worden in Milaan en Cortina d’Ampezzo georganiseerd, in 2028 zijn de Zomerspelen in Los Angeles en in 2032 in het Australische Brisbane. Voor 2030 lijkt het Japanse Sapporo kansrijk.

Sylvia Barlag, bestuurslid van World Athletics, beziet de recente ontwikkelingen met zorg. Ze pleit ervoor voorzichtig te zijn met het uitsluiten van landen waar andere normen en waarden gelden. ‘Vanuit ons rijke en veilige landje, met onze cultuur, is het makkelijk oordelen. Als iedereen de eigen standaard zou hanteren voor het goedkeuren van sportontmoetingen, wordt de wereld wel erg klein. Niet alles is zo duidelijk voor de wereld als de zaak-Oekraïne. Je kunt dan veel landen de maat gaan nemen, zonder dat er een goede maat is vastgesteld.’

Erik van Heijningen, bestuurder bij de internationale zwembond Fina, is het daarmee eens. Hij keek met verbazing naar de uitsluiting van Russen aan de Paralympics. Woensdag besloot het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) nog dat Russen onder neutrale vlag welkom waren in Beijing. Dat stuitte op zoveel weerstand dat er een opstand in het atletendorp dreigde. Een dag later besloot het IPC toch om alle Russen naar huis te sturen.

Niet discrimineren

Van Heijningen lag wakker van dat besluit. ‘Ik keur de inval van Rusland ten zeerste af, laat dat duidelijk zijn. Maar als jurist heeft dit mij verrast. In het olympisch manifest staat juist dat we niet discrimineren. Dat sport verbroedert en verzustert en dat alle landen welkom zijn. Dit zou wel eens de doodsteek voor de Olympische Spelen kunnen zijn.’

Van Heijningen vreest dat er veel landen niet meer mee kunnen doen als deze trend van de afgelopen week doorzet. ‘Als we langs deze lijn afwegingen gaan maken, kunnen we de Noord-Koreanen ook wel weren. Dat regime wordt door de hele wereld afgekeurd. Er zijn heel veel landen op de wereld die de verschrikkelijkste dingen doen.’

De internationale zwembond Fina is een van de weinige bonden die zich niet achter de oproep van het IOC heeft geschaard om Russen volledig uit te sluiten van internationale competities. De Fina nam mildere sancties en besloot dat Russische zwemmers alleen onder een neutrale vlag deel mogen nemen aan wedstrijden. Die situatie geldt ook in het tennis, waar spelers meer voor zichzelf dan voor hun land spelen.

Barlag verwacht dat de kwestie-Oekraïne voor een permanente kentering zorgt in de voetbalwereld, waar door de inval een grote schoonmaak aan de gang is. Het Europese voetbal is in de afgelopen jaren voor een groot deel afhankelijk geworden van de Russen, en niet alleen door het oliegeld van megasponsor Gazprom. ‘Het voetbal is een verlengstuk van de lange arm van Poetin gebleken’, zegt Barlag. ‘Ik denk dat daar nu wel een blijvende verandering in komt.’

Het Russische gasbedrijf Gazprom pompte jaarlijks ongeveer 40 miljoen euro in de Europese bond Uefa. Het bedrijf was ook de hoofdsponsor van de Duitse voetbalclub Schalke 04. Beide contracten werden na internationale druk verscheurd.

Geld of principes

Voor de inval in Oekraïne was geld vaak belangrijker dan principes. Zo mislukte een poging van sportbestuurder Michael van Praag om voorzitter van de Uefa te worden, omdat de Russen hun voorkeur uitspraken voor Alexander Ceferin uit Slovenië. Wie de verkiezingen wilde winnen, moest op bezoek bij Poetin. Dat vertikte Van Praag, ook met het oog op de slachtoffers van de neergeschoten MH17. Toen Ceferin gekozen werd, zag Yvonne, de echtgenote van de Nederlandse sportbestuurder, de Russische bondsvoorzitter Moetko een overwinningsgebaar maken.

Nu lijkt ook bij Fifa en Uefa een andere wind te waaien. Ze besloten afgelopen week geen toernooien meer in Rusland te spelen. De finale van de Champions League in Sint-Petersburg werd verplaatst en Rusland werd uitgesloten van WK-deelname.

Ook bij clubs noopt de oorlog tot bezinning. Onder leiding van de schatrijke Rus Roman Abramovitsj groeide het Engelse Chelsea uit tot de beste club van de wereld. De 55-jarige suikeroom wil Chelsea nu verkopen. Hij vindt dat zijn positie onhoudbaar is geworden. Abramovitsj zegt dat hij niet bij de club van Poetin hoort, maar hij dook vorige week plotseling wel op bij de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne omdat hij een partij zou zijn die door beide landen wordt vertrouwd.

In Nederland is Vitesse de enige club die leunt op Russisch geld. Eigenaar Valeri Ojf, een geboren Oekraïner met een Russisch paspoort, is een goede vriend van Abramovitsj. Ojf nam de club in 2018 over van de Russische oligarch Alexander Tsjigirinski en staat sindsdien garant voor de jaarlijkse verliezen bij de Gelderse club. Vitesse zegt zich geen zorgen te maken over de inkomsten, ondanks de economische sancties die ook Ojf zullen treffen.

Kan het voetbal ook zonder Russisch geld? Sportmarketeer Van Oosterhout denkt van wel. De tijd dat we ons lieten gebruiken als statussymbool van Poetin, is nu voorbij, zegt hij. ‘Poetin haalde de Spelen naar Sotsji, bespaarde daar kosten nog moeite om een resort uit de grond te stampen. Hij haalde het WK voetbal naar Rusland en zette allerlei Russen op belangrijke posities in de sport. Ik geloof dat we daar nu wel klaar mee zijn.’

Het gemis van oliedollars zal op korte termijn een aderlating zijn, verwacht Van Oosterhout. Maar er zullen nieuwe sponsoren opstaan, denkt hij. ‘Je ziet dat er nu bij Chelsea ook al miljardairs uit andere landen zijn, die interesse hebben. Het kan dus wel anders dan hoe we het de afgelopen tijd hebben gedaan.’