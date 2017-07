Welke renner komt het beste uit de rustdag?

Voorspelling: Harde koers op dag na de rustdag.

Slechte benen: Niet iedereen is fan van de rustdag. © de Volkskrant

Nee, Boogerd had het niet zo op een rustdag. Hij ging dan vaak nog hard trainen om in zijn ritme te blijven. En dan nog had Boogerd het vaak moeilijk op de dag na de rustdag.



Bij Sunweb, waar Adriaan Helmantel al vijf jaar als trainer werkt, wordt de rustdag door iedereen juist zeer gewaardeerd. 'Ze gaan wel fietsen hoor, een uurtje of anderhalf, twee. Maar dan met koffiestop. Eigenlijk zoals de grote groepen zondagsrijders altijd doen. Hetzelfde tempo, zelfs. Heel rustig aan. Dat is goed voor de spieren.'



Of de renners geen spierpijn hebben? 'Nee, spierpijn kun je het niet noemen. Spiervermoeidheid, dat is een beter woord. Weet je wanneer ze spierpijn krijgen? Als ik een potje basketbal organiseer tussen, zeg, Sunweb en Sky', aldus Helmantel. 'Dan kunnen ze morgen hun bed niet eens uit.'