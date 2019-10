Welke coach brengt Feyenoord terug aan de top?

Na het vertrek van Jaap Stam zal waarschijnlijk Dick Advocaat instappen als tijdelijk hoofdcoach bij Feyenoord. Maar wat zijn de opties voor de geplaagde club voor de lange termijn?

1. Dick Advocaat

Het is inmiddels een invuloefening. Club in de problemen? Bel, Dick. Aldus geschiedde, al was er maandagavond nog geen akkoord tussen Advocaat en Feyenoord. De 72-jarige oefenmeester haakte begin februari nog af voor dezelfde job vanwege het negatieve sentiment bij de Feyenoord-aanhang. Nog steeds valt dat te beluisteren, tegelijkertijd is er de vrees dat een onervaren trainer de lamentabele ploeg niet aan de praat krijgt.

De oud-bondscoach kent de laatste jaren wisselend succes als ad interim. Met Sparta degradeerde hij ruim anderhalf jaar geleden. Maar vorig seizoen leidde hij FC Utrecht naar Europees voetbal.

Dick Advocaat langs de lijn in 2018, toen nog als trainer van FC Utrecht. Beeld ANP

Advocaat, in het voorjaar van 2016 al eens adviseur in de Kuip, heeft weinig te verliezen, startend vanaf plek 12. Hij zal volgens beproefd recept de discipline aanhalen, de defensieve organisatie aanscherpen en dan ‘puur op resultaat’ gaan spelen.

Minpunt: De Sparta-spelers vonden Advocaat ouderwets. Hij stelde zelf afgelopen zomer voor dat FC Utrecht voor ‘een langetermijnstrategie’ moest gaan. En dus niet voor hem.

Voor veel Feyenoordgezinden is Kees van Wonderen de gedroomde hoofdtrainer. Beeld Action Images via Reuters

2. Kees van Wonderen

De assistent-bondscoach is niet beschikbaar tot en met het EK 2020, maar daarna mogelijk wel. Voor vele Feyenoordgezinden is Keessie Wonderboy de gedroomde hoofdtrainer. Al zal bondscoach Ronald Koeman het vertrek van zijn rechterhand uitermate betreuren.

Als speler was de 50-jarige Van Wonderen een van de minder opvallende bouwstenen onder het laatste grote Europese succes van Feyenoord, de UEFA Cup-winst in 2002. De jonge trainer Bert van Marwijk voer blind op het tactische inzicht van Van Wonderen, die zijn magere fysiek compenseerde door zijn positionele opstelling en functionele techniek, hem ooit nog bijgebracht door Wiel Coerver. Van Wonderen werkte met een keur aan oefenmeesters: Leo Beenhakker, Steve McClaren, Co Adriaanse, Ronald Koeman. Als jeugdbondscoach werd hij Europees kampioen met Oranje onder 17. Hij kent daardoor alle talenten in Nederland van haver tot gort en weet ze blijkbaar ook te raken.

Minpunt: Prefereerde tot op heden de luwte. Was nog geen hoofdcoach bij een profclub.

De pas 39-jarige Kuijt, wiens jeugdteam wisselend presteert, moet zijn trainersdiploma’s nog halen. Beeld BSR/SOCCRATES

3. Dirk Kuijt

Man voor de toekomst. Het netwerk en inzicht van de 104-voudig international die jarenlang in de Engelse top speelde, werd afgelopen zomer al gebruikt bij het samenstellen van de huidige selectie. Nee, die is niet heel evenwichtig, maar zonder Kuijts inspanningen was het aangezicht wellicht nog beroerder geweest. Het kleeft wel een beetje aan hem, want de huidige jeugdtrainer van Feyenoord onder 19 jaar, is goed bevriend met interim-technisch directeur/commissaris Sjaak Troost.

Zijn gedrevenheid om het uiterste uit zichzelf te halen gekoppeld aan een enorm eergevoel maakten Kuijts spelerscarrière tot een nooit verwacht succes. Als trainer wil hij hetzelfde bereiken. Laafde zich aan de lessen van Van Marwijk, Benitez, Rodgers en Van Gaal. Feyenoord pakte met Kuijt als aanvoerder de landstitel in 2017 en gleed na zijn afscheid af. Toeval?

Minpunt: De pas 39-jarige Kuijt, wiens jeugdteam wisselend presteert, moet zijn trainersdiploma’s nog halen en heeft nog niet eens ervaring als assistent.

Henk Fraser langs de lijn bij Sparta, waar zijn contract nog loopt tot 2021. Beeld Mischa Keemink 2019

4. Henk Fraser

Fraser heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit hoofdtrainer van Feyenoord zou willen zijn. Afgelopen zomer werd hij al naar voren geschoven, onder andere door clubicoon Willem van Hanegem. Directeur Martin van Geel prefereerde echter de onervaren Jaap Stam, met wie hij al eerder samenwerkte.

Van Geel is weg bij Feyenoord en de 53-jarige Fraser mag zich inmiddels een ervaren coach noemen. Een behoorlijk succesvolle ook. De afgestudeerd automonteur kreeg ADO weer aan de praat, pakte met Vitesse de beker en promoveerde met Sparta, waarmee hij dit seizoen sterk startte. Zijn teams spelen eerder resultaatgericht dan sprankelend voetbal, vandaar de bijnaam Simeone van de Lage Landen, naar de Argentijnse trainer van Atlético Madrid. Was zeer geliefd als speler en als jeugdtrainer bij Feyenoord. Tegen zijn gedwongen afscheid in 2007 was fel protest. Fraser is in voor noviteiten: benoemde bijvoorbeeld twee aanvoerders.

Minpunt: Contract bij Sparta loopt nog tot 2021. Zegt ook wel heel vaak dat hij moeite heeft met de jonge generatie.

Abel Ferreira is momenteel trainer van PAOK Saloniki, de ploeg die Ajax in de voorronde van de Champions League de stuipen op het lijf joeg. Beeld BSR

5. Abel Ferreira

Abel wie? Abel Ferreira, de 40-jarige Portugese coach van de Griekse kampioen Paok Saloniki natuurlijk. Groot talent, tegelijkertijd al aantoonbaar succesvol in Portugal en Griekenland. Joeg met zijn ploeg Ajax in de voorronde van de Champions League de stuipen op het lijf. Een enorm contrast met hoe Feyenoord afgelopen zondag aantrad in de Arena. En zoveel talent heeft Paok echt niet rondlopen, gewezen Feyenoorder Diego Biseswar is er een van de belangrijkste spelers.

Misschien is-ie onhaalbaar, maar kan het kwaad eens wat verder te kijken dan the usual suspects? Om eens koffie te drinken met de Noor Stale Solbakken van FC Kopenhagen? Met de Belg Philippe Clement van Club Brugge? Zijn landgenoot Hein Vanhaezebrouck is al een tijdje vrij en staat te popelen om weer aan de slag te gaan. Net als de Duitse topcoach Ralf Rangnick.

Minpunt: De scepsis over ‘iemand die we niet kennen’ zal bij de conservatieve geledingen en oudere analytici groot zijn.