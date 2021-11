Welk stadion er ook komt, Feyenoord zal beter moeten gaan presteren

De oude, vertrouwde Kuip. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een slordige 100 miljoen euro mist Pieter Nieuwenhuis. De directeur van adviesbureau Hypercube heeft ernaar gezocht in de business case van Feyenoord City, maar hij kan ze nergens vinden. En die 100 miljoen is wel nodig om de zaak rond te maken: niet om het stadion zelf te bouwen, maar om Feyenoord beter te laten spelen.

De laatste dagen gaat het vooral om de kosten voor het stadion zelf, die fors hoger uitvallen. De bouw zou volgens Feyenoord 180 miljoen euro meer kosten dan het maximale bedrag van 444 miljoen euro dat de club wil uittrekken. Alleen daarom al is het plan op de lange baan geschoven, maar Nieuwenhuis vindt dat ook naar een ander aspect opnieuw moet worden gekeken.

‘Je kunt het voetbal en het stadion niet uit elkaar trekken’, zegt de voetbalconsultant, die bij veel stadionplannen van Nederlandse clubs betrokken is of is geweest. Al die plannen zijn qua opzet weer verschillend, maar hebben uiteindelijk hetzelfde doel: meer inkomsten genereren voor de clubs, zodat die sportief een sprong kunnen maken of concurrerend kunnen blijven.

Toeschouwersaantallen

Maar andersom geldt net zo goed: om de stadions te laten renderen moeten de clubs een bepaald niveau halen. In de plannen van Feyenoord City is dat ook te lezen: die gaan uit van toeschouwersaantallen die hoger liggen dan die in de Kuip op dit moment. En om die te kunnen halen, moet het niveau van Feyenoord structureel omhoog.

‘Maar in de openbare stukken zie ik nergens terug hóe dat moet gebeuren’, zegt Nieuwenhuis. De baas van Hypercube is een man van de cijfers. Hij weet veel van de financiële potentie van clubs, omzetten en spelersbudgetten. Zo kan hij ook uitrekenen hoe goed een selectie moet zijn om een vol stadion te trekken, en hoeveel die moet kosten.

‘In dit geval gaat het om rond de 200 miljoen euro’, zegt Nieuwenhuis. Om op het gewenste niveau te presteren heeft Feyenoord volgens hem een selectie van die waarde nodig. Een flink verschil met nu, want aan het begin van het seizoen bedroeg de waarde 80 miljoen. Ter vergelijking: PSV zit al rond de 200 miljoen, Ajax rond de 350 miljoen.

Standbeeldje

Dat betekent niet dat Feyenoord dik 100 miljoen euro cash in de selectie moet pompen. Er zijn ook andere manieren om de waarde op te krikken. ‘Door de goede prestaties van de laatste tijd is het nu al meer dan aan het begin van het seizoen’, zegt Nieuwenhuis. ‘Als dat zo doorgaat, verdient Arne Slot wel een klein standbeeldje in Zuid.’

Maar er is volgens hem wel degelijk geld nodig om in de ploeg te kunnen investeren: ongeveer 12 miljoen per jaar, en dat over een periode van 5 à 6 jaar. ‘Misschien is dat geld er wel of is Feyenoord ermee bezig.’ Hij leest in de media ook over gesprekken met investeerders, al dan niet uit Amerika. ‘Maar in de plannen voor Feyenoord City kom ik het niet tegen. En dus kan ik niet beoordelen of het haalbaar is.’

Nieuwenhuis is niet tegen Feyenoord City, zegt hij meerdere malen. Hij heeft volgens sommigen de schijn tegen omdat hij betrokken is bij het alternatieve plan om de Kuip te moderniseren. ‘Maar welk plan het ook wordt, dit verhaal moet duidelijk worden.’

Dubbele zoektocht

Het alternatieve project is honderden miljoenen goedkoper, maar zal nog steeds ongeveer 250 miljoen euro kosten. En ook daarbij moet er geld komen om de selectie te versterken. Maar op zich hoeft die dubbele zoektocht naar geld elkaar volgens Nieuwenhuis niet te bijten.

‘Mensen en bedrijven die in stadions investeren zijn anderen dan die in spelers investeren’, legt hij uit. Voor een spelersfonds kun je aankloppen bij rijke Rotterdammers met een Feyenoord-hart, of gespecialiseerde investeringsmaatschappijen. En niet bij bedrijven als Philips en Grolsch, die als founder in de Arena stapten.

Maar die 444 miljoen euro voor Feyenoord City is wel een enorm bedrag, en dan komt er nu ook 180 miljoen euro bovenop. ‘Er is een vuistregel dat een stadion ongeveer 2 à 2,5 keer de omzet van een club mag kosten’, zegt Nieuwenhuis. Feyenoord werkt op dit moment met een begroting van ongeveer 70 miljoen, volgens de plannen zou die groeien naar 130 miljoen. Bij ongeveer 325 miljoen euro voor een nieuw stadion op Zuid houdt het dan wel op.

Nieuwenhuis gelooft wel dat het kan: een nieuw of verbouwd stadion én een beter presterend Feyenoord. Het financiële gat met, vooral, Ajax is de laatste jaren enorm gegroeid en de vraag is of dat nog kan worden overbrugd. Het zal zeker nog jaren duren. ‘Maar als je kijkt naar de potentie dan is er één club in Nederland die de meeste kans maakt, en dat is Feyenoord.’