Welk effect heeft het WK voetbal op het vervolg van het seizoen in de eredivisie?

Gaat Xavi Simons het gat opvullen dat Cody Gakpo heeft achtergelaten? Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wie gaat bij PSV het gat invullen dat Gakpo achterlaat?

Cody Gakpo leverde een unieke prestatie op het WK. De aanvaller maakte in alle groepsduels een doelpunt. Dat had nog nooit een Nederlander gepresteerd. En dan scoorde hij ook nog eens met het hoofd, links en rechts, als bewijs van zijn veelzijdigheid.

Met zijn sterke optreden dwong de 23-jarige Eindhovenaar een overgang naar Liverpool af en bracht PSV in een spagaat. De club had de naar verluidt 50 miljoen euro hard nodig om over dit boekjaar zwarte cijfers te kunnen schrijven. Maar trainer Ruud van Nistelrooij zei ook dat de verkoop van de beste speler de kans op de landstitel heeft doen slinken.

Met negen doelpunten is Gakpo niet alleen topscorer van de eredivisie. Hij gaf ook de meeste assists (12). Het is nog niet zeker of PSV deze winterperiode een vervanger haalt, omdat de club financiële tekorten heeft weg te werken. Dus zullen de ogen nog meer gericht zijn op Xavi Simons, die andere uitblinker van PSV.

De 19-jarige middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Paris Saint-Germain, was met zijn onbevangen spel de revelatie van de eerste seizoenshelft. Als beloning mocht hij mee naar het WK, waar hij in de achtste finales tegen de Verenigde Staten als invaller de jongste Oranje-speler ooit werd in de knock-outfase op een WK.

Mohamed Kudus in actie tegen PSV. Het is de vraag of hij nog een volgende topper in de eredivisie gaat spelen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Koerst WK-smaakmaker Kudus aan op een vertrek bij Ajax?

Internationaal ontbrak het niet aan superlatieven voor het spel van Mohammed Kudus op het WK. Zijn Ghanese ploeggenoten vonden ook dat hij het niveau van Ajax was ontstegen. Het was een kwestie van tijd voordat hij naar een grotere club zou gaan.

Van de elf Ajacieden die actief waren op het WK, was Kudus de enige die echt boven zichzelf uitsteeg. Met twee doelpunten, een assist en spectaculair spel ontpopte de 22-jarige middenvelder zich tot de smaakmaker van Ghana, al strandde het land in de groepsfase.

Maar bij de herstart van de eredivisie lijkt hij bij Ajax niet verzekerd van een plek in de basis. Trainer Alfred Schreuder gebruikte hem in de eerste seizoenshelft veelal als spits, terwijl Kudus zelf het liefst als aanvallende middenvelder speelt. Dat was de plek waar hij op het WK vaak aan zijn dribbels begon.

Het is de vraag of hij zijn goede vorm van het WK bij het zoekende Ajax kan doortrekken of dat hij, net als afgelopen zomer, mikt op een vertrek. Ajax wilde toen niet meewerken. Maar clubs uit onder meer de Engelse en Duitse competitie zijn hem, mede door zijn sterke optreden in Qatar, niet uit het oog verloren.

Keeper Andries Noppert glijdt de bal weg bij de aanstormende Amerikaan Wright. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

En hoe zit het met Andries Noppert en Heerenveen? Gaat de keeper zijn nieuwe roem verzilveren met een transfer?

In de laatste officiële wedstrijd die Andries Noppert keepte, stond hij in de kwartfinale van het WK met Nederland tegenover het Argentinië van Lionel Messi. Zaterdag gaat hij bij aanvang van de tweede seizoenshelft met Heerenveen op bezoek bij het RKC van Michiel Kramer en Hans Mulder.

Langzaam ontwaakt Noppert uit zijn droom, nadat hij in Qatar prompt tot eerste keeper van Nederland was gepromoveerd door bondscoach Louis van Gaal. Zonder ooit een serieuze internationale wedstrijd te hebben gespeeld, laat staan een interland achter zijn naam. Hij beschaamde het vertrouwen van Van Gaal niet.

Bij zijn terugkeer in Heerenveen, ruim een week geleden, besloot de club een persconferentie te beleggen, zoveel aanvragen als er waren voor de 2.03 meter lange doelman die zich door zijn nuchterheid in razend tempo als een cultheld ontpopte. Ja, als Fries zit hij naar eigen zeggen nog altijd bij de club van zijn dromen, maar hij weet ook dat dit ‘het moment’ kan zijn.

Mocht de 28-jarige Noppert nog een keer een mooie transfer willen maken, dan lijkt de keeper die jarenlang op de bank zat bij clubs als NAC, FC Dordrecht en Go Ahead Eagles nu te moeten profiteren. Bovendien kan Heerenveen een flinke zak geld verdienen aan een doelman die de club een half jaar geleden gratis oppikte.

Kan Iraans international Alireza Jahanbakhsh de onrust in zijn thuisland bij zijn terugkeer naar Feyenoord van zich afzetten?

Hoewel het Iran van Feyenoord-speler Alireza Jahanbakhsh al in de groepsfase werd uitgeschakeld, was het een van de meest besproken teams op het WK. De spelers weigerden voor de eerste wedstrijd tegen Engeland het volkslied mee te zingen, als protest tegen het regime in eigen land.

Jahanbakhsh zei dat de focus van het Iraanse team in Qatar lag op het voetbal, maar in werkelijkheid bleek dat lastiger dan gedacht. De spelers begaven zich in een soort mijnenveld tussen de supporters, veelal de oppositie steunend, en het streng islamitische regime, waartegen al maanden wordt geprotesteerd om meer vrijheden voor vrouwen af te dwingen.

Volgens het Amerikaanse CNN zou het regime van president Ebrahim Raisi gedreigd hebben met gevangenisstraf of marteling voor familieleden van de voetballers als die zich niet zouden ‘gedragen’.

De tranen die vloeiden bij de Iraanse spelers na de nederlaag tegen de Verenigde Staten stonden voor veel meer dan alleen de uitschakeling op het WK. Als speler van Iran ervoer Jahanbakhsh de druk vanwege de situatie in zijn thuisland, bij koploper Feyenoord komt vooral weer sportieve druk om de hoek kijken.