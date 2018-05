‘Met pensioen? Dat zul je binnen twee maanden weten’, zei Louis van Gaal afgelopen zondag bij het afscheid van Dirk Kuijt in De Kuip. Grote vraag: welk aanbod zou Louis van Gaal nog kunnen verleiden?

Manager Everton?

Nog niet zo lang geleden liet Louis van Gaal een aanbieding uit China lopen waarbij hij een jaarsalaris van 25 miljoen euro kon opstrijken. Geld heeft Louis van Gaal genoeg. Het moet iets anders zijn dat hem triggert om zijn pensioen uit te stellen. Eerzucht bijvoorbeeld. Of wraak.

Afgelopen seizoen was Van Gaal te gast bij Excelsior-FC Groningen, uit hoofde van zijn functie als ambassadeur van Spieren voor Spieren. Hij zei toen: ‘Waarschijnlijk ga ik geen club meer trainen. Of het moet een grote Engelse club zijn, dan wil ik Manchester United nog wel een hak zetten.’

Van Gaal werd in 2016 ontslagen in Manchester na twee teleurstellende seizoenen. Die onheilstijding kreeg hij via zijn vrouw te horen. Het zorgde ervoor dat hij nog altijd hevige revanchegevoelens koestert richting United-baas Ed Woodward.

In de Premier League is Everton nog vrij, en laat daar nu juist onlangs Marcel Brands als technisch verantwoordelijke man zijn aangesteld. Brands moet zich internationaal nog bewijzen, hij zou gebaat zijn met een oude bekende op de managersstoel. Van Gaal, op zijn beurt, zou bij Everton revanche kunnen nemen voor zijn mislukte avontuur bij United. Samen werden ze in 2009 kampioen met AZ. Kunnen ze dat huzarenstukje herhalen met Everton?

Directeur Ajax?

De bankrekening is vol, maar de prijzenkast de laatste jaren akelig leeg. Dus nee, echt rustig kun je de situatie in Amsterdam niet noemen. De directeur spelersbeleid is onzichtbaar, de algemeen directeur heeft zijn lot aan de krampachtige trainer verbonden, spelers vertrekken steeds jonger naar het buitenland, supporters wachten boos de spelersbus op en de vijfde colonne mort. Ajax is stuurloos en smacht naar een leider.

Wie zou er beter geschikt zijn om het tij te keren bij Ajax dan Louis van Gaal? Niet als trainer, technisch directeur of als lid van de raad van commissarissen, want in die functies zou zijn invloed te beperkt zijn. Alleen als algemeen directeur zou hij de club volledig naar zijn hand kunnen zetten.

Ook hier zou wraak een motief kunnen zijn. In 2011 zou Van Gaal al directeur worden in de Arena, maar daar stak commissaris Johan Cruijff een stokje voor. Hun conflict stamt uit de tijd dat Van Gaal aan de slag ging bij Barcelona en daar kritiek had op de jeugdopleiding die door Cruijff was gemoderniseerd.

Heersen in de Johan Cruijff Arena; het moet een aanlokkelijk vooruitzicht zijn voor Van Gaal. Bijkomend voordeel: geestverwant Danny Blind werd twee maanden geleden benoemd tot lid van de raad van commissarissen.

Trainer FC Barcelona?

Van Gaal werkte twee keer eerder bij Barcelona. Hij maakte er nooit een geheim van dat het leven hem daar beviel. Lekker eten, goeie rioja. Maar sportief heeft hij er nog een rekening te vereffenen. Met Barcelona werd hij weliswaar twee keer landskampioen en veroverde hij de beker, maar Van Gaal zal er vooral worden herinnerd vanwege zijn onhandige mediaoptredens.

Barcelona wordt over het algemeen gezien als de ploeg die het mooiste voetbal ter wereld speelt, de uitdaging ligt hem in het feit om dat te koppelen aan de hoogste prijs die er bestaat in het clubvoetbal: de Champions League. Het zal ongetwijfeld steken in Catalonië dat die beker nu al drie jaar in Madrid staat. Ook niet onbelangrijk: de Champions League winnen zou Van Gaal op gelijke hoogte brengen met Johan Cruijff, die in 1992 de Europa Cup 1 won met Barcelona.

Voordeel: Spaans, hoewel niet vlekkeloos, spreekt Van Gaal al. Nadeel: het contract van Ernesto Valverde loopt nog door tot de zomer van 2019.

Bondscoach Verenigde Staten?

De Engelse sportwebsite Sky Sports berichtte vorige maand nog dat Van Gaal een aanbieding zou hebben gehad van een nationale ploeg. Sky zei zich daarbij te baseren op Nederlandse bronnen.

Als coach van AZ en Bayern München liet Van Gaal al eens een clausule in zijn contract opnemen dat hij mocht vertrekken indien Duitsland, Engeland, Spanje, Argentinië of Nederland bij hem zou aankloppen. Het bondscoachschap heeft hem altijd aanlokkelijk geleken.

In Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden, is de vacature van bondscoach nog vrij na het vertrek van Bruce Arena. Amerika is geen vooraanstaand voetballand, maar daarin zou juist de uitdaging schuilen voor Van Gaal. Hij kan het nationale team, geheel naar zijn eigen filosofie, van de grond van af opbouwen.

De functie van algemeen directeur bij de Amerikaanse voetbalbond is eveneens nog vrij. Een van de belangrijkste kandidaten daarvoor is Earnest Stewart, voormalig directeur technische zaken bij AZ en nu beleidsbepaler bij Philadelphia Union. Mocht Stewart bij de Amerikaanse voetbalbond worden aangesteld, dan is het lijntje met Van Gaal snel gelegd. Niet onbelangrijk voor een familieman als Van Gaal: Amerika zal ongetwijfeld goed in de smaak vallen bij zijn vrouw Truus.

Everton, Ajax, Barcelona of Amerika? Zolang er geen witte rook uit Noordwijk komt, zal het speculeren blijven doorgaan. Onlangs kocht Van Gaal een nieuwe vakantiewoning in Portugal van 240 vierkante meter met uitzicht op het meer van Quinta do Lago. Die aanbieding heeft hij in elk geval níet laten lopen.