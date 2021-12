Wel een Nederlands record, maar geen medailles op eerste dag WK kortebaan

Arno Kamminga na de halve finale op de 100 meter schoolslag. Beeld EPA

Het kwartet met Stan Pijnenburg, Thom de Boer, Nyls Korstanje en Jesse Puts kwam in de finale tot een tijd van 3.06,10. Daarmee werd de oude nationale toptijd uit 2008 van 3.09,18 met ruim drie seconden verbeterd.

Het was alleen niet genoeg voor het podium. De Russen wonnen de wereldtitel in 3.03,45, Italië werd tweede in 3.03,61 en Amerika won brons in 3.05,42.

De Nederlandse estafettevrouwen eindigden ook op de vierde plek op de estafette van de 4x100 meter vrij. In de eerste estafette zonder de onlangs gestopte zwemster Femke Heemskerk kwamen Ranomi Kromowidjojo, Marrit Steenbergen, Kim Busch en Kira Toussaint tot een tijd van 3.28,86. De Canadese vrouwen veroverden samen met de Amerikanen de wereldtitel in precies dezelfde tijd: 3.28,52. Zweden won met de vedette Sarah Sjostrom brons in 3.28,80.

Marrit Steenbergen

Marrit Steenbergen, die na moeilijke jaren vorige maand de Europese titel op de kortebaan op de 200 meter vrij veroverde, kwam er in de WK finale op die afstand niet aan te pas. De 21-jarige zwemster bleef met een tijd van 1.54,32 steken op de zevende plek. In Kazan verbeterde ze in november nog haar persoonlijke record met een tijd van 1.52,75.

Siobhan Haughey uit Hongkong won goud op de 200 meter vrij in een nieuw wereldrecord van 1.50,31. Rebecca Smith uit Canada werd tweede in 1.52,24 en Paige Madden uit de VS won met 1.53,01 brons.

De andere kersverse Europees kampioen uit Nederland, Luc Kroon, kwam ook niet in de buurt van de medailles op de 400 meter vrij op het wereldtoneel. De 20-jarige WK-debutant werd zesde in 3.39,03. De Oostenrijker Felix Auböck won goud in 3.35,90. Danas Rapsys uit Litouwen won zilver in 3.36,23 en Antonio Djakovic uit Zwitserland werd derde in 3.36,83.

Twee belangrijke Nederlandse kanshebbers voor het erepodium, Kira Toussaint en Arno Kamminga, plaatsten zich met gemak voor de finales van vrijdag. Toussaint plaatste zich met 56,05 als tweede voor de finale op de 100 meter rugslag. Ook Maaike de Waard zwom hard genoeg voor een finaleplek op die afstand. Ze zette met 56,72 de zevende tijd neer in de halve finale. Arno Kamminga zette met 56,41 snelste tijd neer op de 100 meter schoolslag. Kamminga won op de Spelen van Tokio zilver op de 100 en 200 meter schoolslag.