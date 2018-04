Wel de wereldtitel (in de vierde divisie), geen euforie bij ijshockeyers: 'We hoopten op wat meer tegenstand'

Lobby

Maar liefst 15 van de 23 spelers uit de nationale ijshockeyploeg spelen voor de Tilburg Trappers, dat uitkomt in de in de Duitse Oberliga (derde divisie). Vorig jaar tijdens het WK in Belfast waren de Trappers nog actief in de playoffs en moesten belangrijke spelers als Van den Heuvel en Bryan Collier bedanken voor de Nederlandse ploeg.



Theo van Gerwen, technisch directeur van de ijshockeybond, weet wat hem de komende maanden te doen staat: zorgen dat het WK volgend jaar zo laat mogelijk georganiseerd wordt. Bij voorkeur eind april. Dan zijn de buitenlandse competities voorbij en zijn de beste Nederlandse ijshockeyers beschikbaar voor het Nederlandse team.



Vorig jaar in Noord-Ierland werd Nederland weggespeeld. Alle wedstrijden werden verloren. Dat scenario wil technisch directeur volgend jaar koste wat kost voorkomen. Hij is al met de lobby begonnen. 'Zoiets begint in de achterkamertjes: dan probeer je erachter te komen welke landen met ons op een lijn zitten. Zo weet ik dat Estland graag het WK wil organiseren. Ook laat in het jaar. Dus zij krijgen onze volledige steun. Links en rechts proberen we andere landen mee te krijgen.'