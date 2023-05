Wel de drie punten, niet de voldoening. Ajax reist met tegenzin weer naar Groningen

Ajax-spits Brian Brobbey probeert met een atletische actie een Groningse pass te onderscheppen. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Een beveiliger die werkloos tegen een lege stoel op de tribune aan leunt, schrikt op als een medewerker van Groningen voor de grap roept of hij alles onder controle heeft. ‘Alles onder controle’, bevestigt de beveiliger lachend, waarna hij met zijn vinger de verlaten Euroborg in wijst.

Voor lege tribunes speelden Groningen en Ajax dinsdagmiddag het restant van de wedstrijd die zondag al na negen minuten werd gestaakt. Teleurgestelde fans van het reeds gedegradeerde Groningen gooiden tot twee keer toe rookbommen op het veld en een supporter rende het veld op.

Een dag nadat Feyenoord op een overvolle Coolsingel de titel had gevierd, knokte Ajax zich in het desolate decor naar de derde plek op de ranglijst. De ploeg van trainer John Heitinga won ternauwernood (2-3) van Groningen en heeft met nog twee wedstrijden te gaan twee punten meer dan AZ, de nummer vier.

Maar na afloop ging het vooral over de vele gestaakte duels de laatste tijd. ‘Het begint wel een probleem te worden, daar moeten ze bij de KNVB goed naar kijken’, zei Heitinga, nadat hij de busreis naar Groningen voor de tweede keer binnen 48 uur had gemaakt. ‘Door het gedrag van een paar mafketels wordt de wedstrijd gestaakt en moeten wij terugkomen om de wedstrijd zonder publiek te spelen. Dat kan niet.’

De KNVB kwam vorige maand met aangescherpte maatregelen om het wangedrag van supporters uit te bannen, nadat Davy Klaassen vanuit het publiek een aansteker op zijn hoofd had gekregen. Wedstrijden worden (tijdelijk) gestaakt zodra er voorwerpen op het veld belanden.

Groningen tegen Ajax was het derde duel dat op een later tijdstip zonder publiek uitgespeeld diende te worden. ‘Het is niet houdbaar om voor elk beker die op het veld belandt de wedstrijd stil te leggen. Ik snap dat je een statement moet maken, maar niet op deze manier’, zei Dusan Tadic. ‘Ik heb foto’s van huilende kinderen gezien, dat maakt mij verdrietig.’

Het contrast met zondag kon haast niet groter. Met het publiek op de tribunes zag de aanvoerder van Ajax de rookbommen om zich heen vliegen toen hij een hoekschop wilde nemen. Dinsdag schoot de oud-speler van Groningen in het verlaten stadion in alle rust een strafschop feilloos binnen. ‘Maar ik vind het niks’, zei Tadic. ‘Met de fans op de tribunes is het veel leuker, zelfs als ze dingen doen die eigenlijk niet mogen of naar me schreeuwen.’

Ondanks de kritiek van Tadic worden ook de wedstrijden in de laatste twee speelronden van de eredivisie bij incidenten stilgelegd. De KNVB liet een paar uur voor het restant van Groningen-Ajax weten vast te houden aan het huidige protocol. ‘De huidige maatregelen blijven in ieder geval tot eind van het seizoen gelden. Daarna gaan we evalueren’, aldus de bond.

Daar is bondscoach Ronald Koeman het mee eens, liet hij zondag al weten in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie. ‘Nu we het aanpakken, moet je ook vasthouden aan de maatregelen. Anders wordt het niet beter.’

Voor de lange termijn denkt Koeman dat een bierverbod op de tribunes kan bijdragen aan de oplossing. Hij wees naar Engeland, waar eten en drinken op de tribunes niet is toegestaan. ‘Daarmee heb je direct de oplossing voor de ongeregeldheden van de afgelopen tijd hier.’

Ook Heitinga verwees dinsdag in de perskamer van de Euroborg naar Engeland. ‘Zelf ben ik een voorstander van zoals het daar gaat. Daar kom je met drank niet de tribune op. En als je daar iets flikt, dan heb je wel een serieus probleem.’

Mocht de KNVB er niet voor kiezen om drinken op de tribune te verbieden, dan is het volgens Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS, nog een optie om netten rond het veld op te hangen. ‘Het huidige protocol zie ik als een noodmaatregel. Dat is prima, er moest iets gebeuren. Maar je kan op lange termijn niet van spelers verwachten dat ze telkens een kwartier naar binnen gaan of twee dagen later terugkomen. Dat is fysiek en mentaal niet goed voor voetballers.’

Levchenko benadrukt dat het niet alleen de verantwoordelijkheid van de KNVB is om het probleem te tackelen. ‘Het gaat om de samenwerking tussen de KNVB, overheid, supportersverenigingen en clubs. Als die niet goed is, dan heb je niet zoveel aan allerlei protocollen.’

Zonder supporters op de tribunes deed het duel tussen Groningen en Ajax terugdenken aan de coronaperiode, toen er ook geen publiek welkom was. In het lege stadion liep Ajax na rust uit naar een 3-1-voorsprong (doelpunten Brobbey en Timber), al werd het kort voor tijd toch nog spannend toen Duarte de aansluitingstreffer maakte.

Maar een echt Gronings slotoffensief zat er niet in, mede doordat de spelers niet vooruit werden geschreeuwd door de fans, maar in een macaber decor op zoek moesten naar de eervolle gelijkmaker.