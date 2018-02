Wekelijkse training van de Japanners nekt vrouwen op olympische ploegenachtervolging

Als wij hier weggaan, valt het als een kaartenhuis in elkaar Johan de Wit

De aanpak met veelvuldig Miho Takagi aan kop was bedacht na windtunneltesten. Zij is met haar 1.64 de langste van het trio. Daarachter zaten Nana Takagi van 1.55 en Ayano Sato van 1.57. De stroomlijn was een zeer fraaie. 'Ik denk dat ze ook in Nederland van deze magische race hebben genoten', aldus De Wit die na de race even vrouw Paula en kind had opgezocht voor hij terugkeerde in de catacomben.



De Wit, de systeembouwer, wil graag blijven in Japan. Dat moet dat voor vier jaar zijn. 'Want we weten nu: met eenjarige plannen bereik je niks.'



Het schaatsen wordt gevierd in Japan, maar De Wit is nog lang niet met het hoofd in de wolken beland. 'De dominantie van Nederland gaan we op deze manier echt niet breken. Wat wij doen is niet structureel. We hebben een mooie generatie. Maar er is geen trainersopleiding of een jeugdopleiding. Als wij hier weggaan, valt het als een kaartenhuis in elkaar.'