Weinig overtuigend, maar Nederlands trio wel naar halve finale in de ploegenachtervolging

Het is een team met veel ervaring. Dat heb je nodig in zo'n eerste ronde, want je moet je niet gek laten maken Arie Koops

Van tevoren waren er vraagtekens geplaatst bij de samenstelling van het trio. Kramers plek leek zelfs na zijn zesde plek op de 10 kilometer zeker, maar Blokhuijsen en Verweij hadden in Gangneung nog weinig indruk gemaakt. Verweij, die zich vol bravoure tot titelkandidaat op de 1.500 meter had gebombardeerd, eindigde teleurstellend als elfde. Blokhuijsen kwam op de 5.000 meter, waarop hij in 2014 nog zilver veroverde, slechts tot plek zeven. Wel in blakende vorm verkeert Patrick Roest, die verrassend tweede werd op de 1.500 meter. Toch besloot bondscoach Geert Kuiper de jonge Roest op de reservebank te houden.



Arie Koops, die de door griep gevelde Kuiper op het ijs verving: 'Het is een team met veel ervaring. Dat heb je nodig in zo'n eerste ronde, want je moet je niet gek laten maken. En dat Koen moest worden opgevangen, hebben ze juist heel professioneel opgelost. Dat doe je niet zomaar met een team dat voor het eerst bij elkaar is.'



De vervangend bondscoach vond het te vroeg om Verweij af te schrijven voor de halve finale van woensdag, tegen de Noren. 'Het is nog geen tijd voor een wissel.' Het besluit is bovendien niet aan Koops, maar aan Kuiper. Die zal in het kamertje zevenhoog achter, waar hij in quarantaine zit, de beelden en rondetijden van de kwartfinale bestuderen en beslissen of Verweij moet plaatsmaken voor Roest.



Verweij zal zich neerleggen bij de beslissing van de bondscoach, ook als die in zijn nadeel uitvalt. 'We zijn met zijn viertjes en als er iemand anders opgesteld moet worden, dan doen we dat.'