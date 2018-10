Weifelende Bertens komt net tekort bij WTA Finals

Een week geleden wist Kiki Bertens nog niet dat ze mocht meedoen aan de WTA Finals. Gisteren miste ze de kans om zich in Singapore als eerste speelster voor de halve finales te plaatsen. De 26-jarige tennisster uit Wateringen kwam tegen Sloane Stephens op 2-0 in de derde set, maar raakte daarna de controle over zichzelf kwijt. De Amerikaanse profiteerde dankbaar: 7-6, 2-6, 6-3.

Daarmee kon Bertens geen passend vervolg geven aan de spectaculaire overwinning in haar eerste partij maandag tegen de als eerste geplaatste Angelique Kerber (1-6, 6-3, 6-4). Vrijdag wacht de laatste groepswedstrijd tegen Naomi Osaka. Bertens moet winnen van de Japanse om uitzicht te blijven houden op de halve finales van het prestigieuze eindejaarstoernooi.

Tegen Stephens moest Bertens zich na een zinderend gevecht van 2 uur 21 minuten gewonnen geven. In de partij waarin beide speelsters elkaar tot het uiterste dreven, was de verliezend finalist van Roland Garos een fractie beter. Daar kon ook coach Ramon Sluiter niks aan veranderen.

Met zijn tips zette hij Bertens in haar partij tegen Kerber bij een 6-1 en 2-0-achterstand weer op de rails. Bij de WTA Finals zijn coachmomenten op de baan toegestaan, in tegenstelling tot grand slams. Gisteren kon hij zijn pupil in de derde set niet meer redden. ‘Alle energie in dit halfuur, of weet ik hoelang het nog gaat duren’, probeerde hij nog.

Bertens, die op het laatste moment als vervanger van de geblesseerde nummer één van de wereld Simona Halep werd toegelaten tot het glamourtoernooi, ging geforceerd op zoek naar winners. Typerend was de mislukte volley bij een 3-2-achterstand. Op de stand van 30-40 dacht ze eenvoudig deuce af te dwingen. Ze miste de open kans en liet Stephens uitlopen naar 4-2.

Hoewel Bertens lange tijd gelijkwaardig was aan de als vijfde geplaatste Amerikaanse, begon ze weifelend aan de partij. Bertens maakte fouten en bewoog niet goed over de baan. Toch knokte ze zich knap terug van 0-3 naar 6-6. In de tiebreak moest ze de eerste set alsnog aan Stephens laten.

Zo zwak als ze aan de eerste set was begonnen, zo overtuigend acteerde Bertens vanaf de eerste game in set twee. Ze liep uit naar een 5-1-voorsprong, maar miste op eigen serve vier setpoints. In de game erna brak ze Stephens: 6-2.

Bertens leek de derde set met een vroege break en 2-0-voorsprong naar zich toe te trekken, maar begon plots te twijfelen. Die twijfel kwam ze niet meer te boven.