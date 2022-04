Wegvallen van assistent-bondscoach Fraser dwingt Van Gaal en KNVB tot meer keuzes

Assistent-bondscoach Henk Fraser, links naast Louis van Gaal, luistert minzaam naar de vierde official. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bondscoach Louis van Gaal belde nog met Frans van Seumeren, eigenaar van FC Utrecht, om netjes te vragen of de nieuwe trainer Henk Fraser vanaf half november naar het WK mocht. De competitie ligt dan toch stil. ‘Frans was niet te vermurwen’, aldus de bondscoach maandag, alvorens hij de film Louis bekeek, over zijn leven en werken.

Van Seumeren, die wil aanhaken bij de top, ziet zijn club de laatste jaren gemiddeld minder presteren dan gewenst en wil een trainer die zich volledig concentreert op FC Utrecht, ook tijdens de periode van het WK. Fraser (55) ‘heeft dat te accepteren’, zoals hij zich uitdrukte, hoe moeilijk de afweging ook was.

Anderzijds: het is een keuze uit luxe. Want ja, een WK meemaken, dat is misschien uniek in zijn loopbaan. Maar FC Utrecht, daar wilde hij altijd al eens werken. Het AD besteedde zelfs een poll aan de zaak, waaruit bleek dat tweederde van de respondenten vindt dat Utrecht Fraser het WK had moeten gunnen.

Gekleurd karakter

De KNVB zoekt dus een opvolger. Al is Fraser gekozen om zijn kwaliteiten als trainer, passend in het team van Van Gaal, het is interessant te volgen welke overwegingen de KNVB maakt bij de zoektocht. Fraser, van Surinaamse afkomst, vertegenwoordigde ook de gewenste veelkleurigheid bij de bond, die in debatten over racisme, discriminatie en het streven naar gelijke kansen aan zelfonderzoek deed, en geregeld melding maakte van het witte karakter in het personeelsbestand. Ook bij clubs in den lande. En dat terwijl elftallen zelf, zeker ook de vertegenwoordigende teams van de bond, een gekleurd karakter hebben.

De KNVB wil bij het aanstellen van trainers en andere werknemers aansluiten bij de veranderende samenleving. De vraag is nu bijvoorbeeld of trainers met een A-diploma zoals Clarence Seedorf en Edgar Davids, die zonder baan zijn in dat vakgebied, in aanmerking komen voor de functie, mochten ze belangstelling tonen.

Sinds de aanstelling van Van Gaal voor zijn derde periode als bondscoach, afgelopen zomer, vertolkt Fraser een dubbelrol, als assistent-bondscoach dus en hoofdtrainer van Sparta. Hoewel een verband tussen de clubresultaten bij het dienen van twee heren niet is aangetoond, staat Sparta laatste in de eredivisie. Hier en daar is rond het Kasteel gemopper gehoord over het geregeld afstaan van Fraser aan de nationale ploeg, al zijn in die periode nooit wedstrijden van de club.

De stand op de ranglijst is overigens wat geflatteerd, omdat Sparta de wedstrijd bij Fortuna, afgelast door de storm, tegoed heeft (zaterdag) en drie punten kan bijschrijven mits het de gestaakte wedstrijd bij Vitesse op 0-1 weet te houden in zes resterende minuten.

In juni al vervanger?

Van Gaal overlegt nog met zijn andere assistenten, Danny Blind en Frans Hoek, of hij al in juni een vervanger voor Fraser wil of pas daarna. Juni is in feite de belangrijkste maand van de voorbereiding, met onder meer vier duels in de Nations League, tegen Wales (twee keer), Polen en België.

Van Gaal toonde overigens alle begrip voor de stap van Fraser. Het contract bij de KNVB loopt na het WK af, terwijl hij bij Utrecht voor drie jaar kon tekenen. Fraser voetbalde bovendien bij FC Utrecht. Hij vond het ook lastig om Van Gaal te vertellen over het aanbod en is bereid zijn vakantie op te geven, als Van Gaal in juni nog gebruik wil maken van zijn diensten. Maar hij toont ook alle begrip als Van Gaal kiest voor een ander. ‘Hij heeft keuze zat. Het is aan de bondscoach.’