Weghorst van schlemiel tot held van AZ bij zege op Sparta

Door Dennis van Bergen



Het was een curieus moment, halverwege de eerste helft van Sparta-AZ, nadat Sherel Floranus in het zestienmetergebied een overtreding had begaan op Guus Til. Niet zo zeer het feit dat arbiter Mulder naar de stip wees, wel de daaropvolgende scene. Tot twee keer toe stuitte spits Wout Weghorst op doelman Roy Kortsmit van de Rotterdammers. Desondanks wonnen de bezoekers met 0-1. Dankzij diezelfde Weghorst die later wél tweemaal het net vond.



Weghorst mocht twee maal aanleggen vanaf de stip omdat Kortsmit volgens de scheidsrechter voor zijn lijn stond bij zijn eerste, gekeerde strafschop van Weghorst. Reden dat de spits een tweede poging mocht wagen. Hoe dan ook: opnieuw bewees de Sparta-doelman waarom hij onomstreden is onder coach Alex Pastoor. Het feit dat de goalie een pingel stopte, staat namelijk niet op zich. Van de vier strafschoppen die hij in zijn leven als eredivisie-doelman op zich kreeg afgevuurd, ging er slechts ééntje in. Die eer was weggelegd voor Nigel Hasselbaink, afgelopen seizoen uitkomend voor Excelsior.



Kortsmit vormde een van de weinige lichtpuntjes in de ploeg van Pastoor, vrijdagavond. Sparta had niet veel te vertellen tegen AZ, dat voortdurend het doel van Kortsmit zocht. Zonder daarbij overigens heel gevaarlijk te worden. Het meest gevaar bleef beperkt tot de goed voetballende acties van onder anderen de gevaarlijke Guus Til, Marko Vejinovic en Joris van Overeem. Toch liep de ploeg van John van den Brom na de heldenrol van Kortsmit gedegen uit naar 0-2. De eerste treffer van Weghorst viel uit een corner van Vejinovic, de tweede was een schuiver in de verre hoek.



Aan de andere kant was alleen Robert Mühren eenmaal enigszins in kansrijke positie. Op de winst van AZ viel vrijdagavond dus niets af te dingen. Domweg omdat de Alkmaarders veel beter waren dan de elf van Pastoor.