Weg naar succes vormt ook zorg voor de toekomst, dus worden buitenlandse shorttrackers verbannen

Suzanne Schulting wint een halve finale in het Chinese Beijing. Naast Schulting Hanne Desmet, haar Belgische trainingsmaatje en vriendin, tevens haar grootste concurrent. Zij kwam als tweede over de finish. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Nederlandse shorttrackers vinden de verbanning van buitenlandse ploeggenoten door schaatsbond KNSB onverstandig. Zij denken juist beter te worden dankzij dagelijks trainingen met buitenlandse schaatsers, zoals de afgelopen twaalf jaar is gebleken. De schaatsbond vreest de toegenomen concurrentie en wil na komend seizoen niet meer met buitenlanders werken.

Nederland maakte de afgelopen jaren grote indruk door met buitenlandse rijders samen te werken, merkt de Belgische shorttracker Stijn Desmet. ‘Want nu zijn we overal welkom.’ Na het horen van het nieuwe beleid van de KNSB zocht de Belgische bond contact met meerdere landen. Daar is uiteindelijk een voorlopige samenwerking met Amerika en vervolgens Canada uitgekomen.

Bij het aantreden van Jeroen Otter als bondscoach in 2010, stelde het Nederlandse shorttrack op internationaal niveau weinig voor. Otter bracht nationaliteiten samen, nodigde gastrijders uit en maakte de aflossing belangrijker. Zijn filosofie: een hoger niveau in de breedte zorgt voor succes.

Zo trokken door de jaren heen Belgen, Zuid-Koreanen, Kazachen, Duitsers, Russen, een Israëliër en een Let naar Thialf in Heerenveen om te trainen met Nederlanders. In sommige gevallen bleven ze enkele weken tot maanden. Anderen, zoals zus en broer Hanne en Stijn Desmet, bleven jarenlang – zij wonen sinds 2018 in Heerenveen.

Succesvolste shorttrackland ter wereld

De aanpak van Otter werkte. Inmiddels is Nederland bij de vrouwen het succesvolste shorttrackland ter wereld. Bij de WK in maart zag de sinds 2022 aangestelde bondscoach Niels Kerstholt alle titels bij de vrouwen naar Nederland gaan. Maar technisch directeur Remy de Wit maakt zich zorgen om de toekomst. Het aantal olympische medailles van Nederland daalt. Op de website van de bond, schaatsen.nl, lichtte hij zijn besluit toe: ‘We kiezen hiervoor om ook in de toekomst met TeamNL olympisch succes te boeken.’

Xandra Velzeboer, de 21-jarige revelatie van het afgelopen WK dankzij haar vier keer goud, noemt het vertrek van haar ploeggenoten ‘jammer’. Snellere concurrenten als de Nederlandse meervoudig olympisch kampioene Suzanne Schulting en Hanne Desmet, daagden haar uit en hielden haar scherp vanaf het moment dat ze als talent toetrad tot het team. ‘In het shorttrack heb je elkaar nodig. Daar zijn goede teamgenoten ontzettend belangrijk, je wordt sterker van elkaar.’

Toen Jens van ’t Wout, de beste shorttracker van Nederland van dit moment, tijdens zijn 1.000 meter op de EK werd ingehaald door Stijn Desmet, kreeg hij veel vragen. ‘Wat denk je bij een buitenlandse ploeggenoot die je aftroeft?’ De 21-jarige Van ’t Wout haalde zijn schouders op. Het lijkt wellicht dubieus, maar hij denkt: ‘Mede dankzij Stijn ben ik nu op dit niveau.’ De Canadezen, olympisch kampioen op de aflossing, zullen veel profijt van de Belgen hebben, verwacht hij ook. En andersom.

Racen en inhaalmanoeuvres

Als het aankomt op topsnelheid, was Stijn Desmet het afgelopen jaar tijdens trainingen de snelste van het team van Kerstholt. Van ’t Wout: ‘Dan heb je altijd iemand om achteraan te racen, ook als je moe bent. We moeten elkaar in het shorttrack uitdagen, blijven jagen in trainingen, en Stijn zette veel op scherp. Hij maakte je goed voor een wedstrijd. We hebben een sterk team met Nederland, we zijn niet verloren nu ze weg zijn. Maar zonde is het wel.’

Shorttrackschaatsers zijn niet alleen gebaat bij trainen op hoge snelheid; net als bij langebaanschaatsen geldt dat op hogere snelheid ook technisch beter moet worden geschaatst. Daarnaast draait de sport om inhaalmanoeuvres, om behendigheid op het ijs met soms zes concurrenten binnen een paar vierkante meter. Die uitdaging wil bondscoach Kerstholt tijdens trainingen zo vaak mogelijk nabootsen. Bovendien brengen schaatsers die hun land verlaten voor hun sport vaak een doelgerichte instelling mee.

Het Nederlandse shorttrack is in de breedte, zeker bij de mannen, de afgelopen jaren toegenomen. Er is aanwas vanuit de jeugd. ‘Maar onze toppers moeten worden uitgedaagd’, zegt Kerstholt. Niet van onderaf, door shorttrackers die net komen kijken. ‘Je wil je best presterende man en vrouw eigenlijk permanent in de eigen omgeving prikkelen.’

Onrust

Het vast mee laten trainen van buitenlanders is niet heilig, benadrukt Kerstholt. ‘Het is een factor voor succes, niet dé factor. Ik kan mijn best presterende man of vrouw bijvoorbeeld ook even naar het buitenland sturen om ze te prikkelen.’ Ook daagt het nieuwe beleid de bondscoach uit om andere oplossingen te bedenken. ‘Maar trainen met buitenlanders was wel een simpele, effectieve manier om op hoog niveau te werken.’ Velzeboer stelt dat ze het jammer vindt als ploeggenoten van niveau vertrekken, ongeacht hun nationaliteit.

De Belgen betaalden de Nederlandse bond de afgelopen jaren voor faciliteiten, waaronder de begeleidingsstaf zoals de materiaalman en de fysiotherapeut. Dat laatste riep met het toenemen van het succes vragen op binnen de schaatsbond. Wie krijgt prioriteit als schaatsijzers bewerkt moeten worden? Gaat een Nederlandse coach tegen Nederland coachen bij meerdere teamgenoten in een finale? Wie mag in een druk wedstrijdweekend als eerste naar de fysiotherapeut?

Kerstholt: ‘Dat begon steeds meer te schuren. De Nederlandse selectie is ons primaire doel. Daar mag geen onrust over ontstaan. En daarom heb ik begrip voor de keuze die is gemaakt.’

Succesvolle buitenlanders

Niet eerder waren meetrainende buitenlanders zo succesvol als nu. Hanne Desmet bemachtigde een jaar geleden olympisch brons in Beijing, afgelopen seizoen won ze goud op diezelfde afstand op de EK. Stijn Desmet behaalde vorig jaar twee keer WK-brons en was dit jaar bij de mondiale titelstrijd goed voor zilver. Kerstholt: ‘Dit is voor ons ook een nieuwe situatie.’

De Belgen konden nog een jaar in Nederland blijven, maar met nog drie jaar voor de Olympische Spelen willen ze nu onderzoeken of het bevalt in Noord-Amerika. Desmet: ‘En de bonden kwamen er onderling niet uit wat betreft de regeling van komend seizoen.’ België wilde een prijsreductie, met het wegvallen van faciliteiten als coaching en materiaalverzorging.

Met de aankomende regeling in Noord-Amerika vinden niet twee, maar zes Belgen onderdak. Stijn Desmet: ‘Voor het Belgische shorttrack is deze ontwikkeling misschien helemaal geen slechte zaak.’ Naast twee teamgenoten van niveau mist Nederland komend seizoen ook de bijkomende financiële vergoeding. Desmet: ‘Ik denk niet dat ze het zichzelf makkelijk hebben gemaakt.’