Wees een beetje blij, heren voetballers, dat jullie wel mogen spelen. Al dat chagrijn. Kom op

Voetbal is het eldorado van complotdenkers. In het voetbal was complotdenken al heel gewoon voordat het gemeengoed werd in een samenleving op drift. De basis van al het complotdenken is in de regel simpel samengevat: Ajax wordt voorgetrokken.

Daarom was het voor complotdenkers lange tijd ook zo’n perfect weekend. Zij zaten te zwelgen in zelfbeklag en vuurden giftige pijlen richting Zeist, waar de KNVB zetelt, het hoofdkantoor van het complot. Eerst genoot Ajax van een paar gemakkelijke doelpunten tegen Fortuna, via strafschoppen, plus een VAR die hier en daar een oogje dichtkneep.

De alomtegenwoordige woede over het fenomeen VAR was stookolie voor het ongenoegen. De video-arbiter is vaak een onbekwame pseudo-scheidsrechter achter het scherm, wat niet wil zeggen dat hij onderdeel vormt van het groot complot tegen de calimero’s uit de polder. Het is gewoon een kwestie van kwaliteit, net als zo vaak bij al dat armoedige voetbal.

Het voetbal moet vermaak bieden in coronatijden, het moet de aandacht afleiden van andere vormen van complotdenken. Het spel strompelt tussen positieve testresultaten door, terwijl de wereld stilvalt door de tweede golf van corona. Menigeen is nochtans stikjaloers op profvoetballers. Zij mogen gewoon hun ding doen. Wees daarom een beetje blij, heren voetballers. Dankbaar desnoods. Al die chagrijnige hoofden. Kom op.

Toon Gerbrands is twee meter verontwaardiging. De directeur van PSV doceert altijd dat je je niet druk moet maken over zaken waaraan je niets kunt doen, maar wijkt zelf af van die regel als het hem wat te veel wordt. Al had hij best een punt, toen PSV de KNVB meermaals vroeg het duel met ADO Den Haag uit te stellen omdat wel heel veel PSV’ers het coronavirus hebben of hadden.

PSV had nog net genoeg voetballers, oordeelde de KNVB. Hup, voetballen. Gerbrands spuide pure woede, een paar dagen nadat de KNVB de clubs om saamhorigheid had gevraagd. Supporters vulden Twitter: als dit eens bij Ajax gebeurde. Foei. Boe. PSV bracht overigens een behoorlijk basiselftal op de been, met alle voordelen van dien. De aandacht is tijdens de overlevingstocht afgeleid van het feit dat trainer Roger Schmidt de beloofde speelwijze nog nauwelijks terugzag. Het mag. Alle excuses zijn aanvaard.

PSV is zelfs leuker om te aanschouwen nu, want door al die absenties krijgt de in potentie beste speler (Götze) meer speeltijd. Mohammed Ihattaren volgt een versnelde cursus fit geraken. Sowieso zijn de betere spelers toevalligerwijs gevrijwaard van het virus. Het is dus ook genieten van een andere jongeling, Noni Madueke. Deze barre tijd zal PSV mentaal louteren, met alle mogelijk gunstige gevolgen later dit seizoen.

Trainer Roger Schmidt trilde van boosheid. Hij zei dat ze bij de KNVB ‘niets van voetbal begrijpen’. Hij nam nog net het woord complot niet in de mond. Een half uurtje na zijn tirade kreeg PSV de strafschop voor 1-0 cadeau, als barst in de spiegel van de complotdenkers. Er gaat veel fout in voetballand, maar alsjeblieft mensen: het complot bestaat niet. Althans, niet in de eredivisie.