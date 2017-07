Weertman wereldkampioen op 10 km open water - 'Nu ben ik Europees, olympisch en wereldkampioen. Tegelijk'

Hij verklaarde aan de rand van het hem zo gunstig gestemde groene water nog een doelstelling te hebben. 'Tweemaal olympisch kampioen worden. In Tokio. Over drie jaar. Dat is het volgende doel', aldus de 25-jarige zwemmer, die vorig jaar uit zekere anonimiteit in Nederland trad door op de Atlantische Oceaan bij Fort Copacabana het olympisch goud op de 10 kilometer te veroveren. Hij was snel daarna niet meer dan een gewaardeerd sportman, zeker geen vedette of wereldster zoals Van den Hoogenband en De Bruijn ooit waren. Nederland, met al zijn sloten, kanalen en plassen, is gek genoeg niet zo idolaat van het zwemmen in openwater.



Weertman lijkt niets liever te doen. Zijn zwembadloopbaan staat op het tweede plan. Zijn trainingen doet hij echter, buiten tijdens buitenlandse trainingskampen, in het topsportzwembad van Eindhoven, in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Hij wordt daar gecoacht door Marcel Wouda, die eerder Maarten van der Weijden al tot een olympische grootheid in het open water maakte.