Weertman verliest zijn wereldtitel, maar heeft wel een ticket voor Tokio binnen

Weertman werd, op zes seconden van de winnaar, zevende in de wereldtitelstrijd. Dat is een stevig gat in het openwaterzwemmen, waarin de grote winnaars meestal door tienden van seconden worden gescheiden. De Fransman Olivier bewees dat door zilver te veroveren op 0,2 seconde afstand van de winnaar. De Duitse Florian Wellbrock werd wereldkampioen op de 10 kilometer, de marathon met olympische status. Zijn vriend Rob Muffels zwom naar brons.

De Duitsers meldden na afloop dat zij de race extra zwaar hadden gemaakt om de traditionele tactiek van Weertman, achteraan beginnen en langzaam opstomen, af te straffen. Zij werden geholpen door de Italiaan Gregorio Paltrinieri, de olympisch kampioen op de 1.500 meter in het binnenbad. Ook hij was overtuigd van het nut van een snel tempo.

Weertman, door velen gevreesd om zijn eindsprint die hem sinds 2014 vier grote titels opleverde, begon op de 58ste plaats in de eerste ronde. Wellbrock gooide met zijn royale overhaal van 29 slagen per minuut, het tempo direct flink omhoog. In de tweede ronde lag Weertman al 28,8 seconden achter op de leiders in de wedstrijd.

Olympische kwalificatie

Het naar voren zwemmen ging de olympisch kampioen van Rio zwaar af. ‘Te vaak lagen anderen mij in de weg. Of ze duwden in mijn zij’, klaagde hij na afloop, toen hij eigenlijk alleen maar blij kon zijn met zijn olympische kwalificatie. De top tien van Yeosu plaatst zich automatisch voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De Duitsers hadden een ‘eentweetje’ willen zwemmen in Korea, maar waren meer dan blij met allebei een plek op het erepodium. Muffels, de Duitser met een Nederlandse vader, vertelde na afloop over de gekozen strategie om Weertman op afstand te houden. ‘Weertman is nog steeds de beste in het slotstuk van een race. Daarom kozen we voor die hoge aanvangssnelheid. De tactiek van Ferry heeft niet langer gewerkt. Naar mijn mening zou hij die moeten veranderen.’

Weertman verklaarde na afloop dat hij zijn trainingsomvang had geminderd dit WK-jaar. Dat had te maken met zijn studie bedrijfskunde die hij in de eerste tien weken van dit jaar deels heeft afgerond. In het olympische seizoen gaat hij zich weer volledig op het zwemmen richten. ‘Dan is het lekker dat ik in mei niet een kwalificatietoernooi in Japan hoef te zwemmen. Ik kan nu in één rechte lijn naar Tokio.’

Onoverzichtelijk

De onttroonde wereldkampioen denkt dat zijn gebruikelijke tactiek in de olympische race met 25 deelnemers wel weer kan lonen, net als in Rio. De 75 deelnemers van Yeosu maakten de zaak zeer onoverzichtelijk. Het water was als een enorme wasmachine. De Duitsers zijn er echter van overtuigd dat de tijd van een slome race met een flitsend slot voorbij is. Tien kilometer keihard zwemmen is de nieuwe voorwaarde om de beste van de wereld te worden, denken zij.

De nieuwe wereldkampioen Florian Wellbrock bewees het door van tussenpunt 1 tot tussenpunt 17 de eerste te zijn. Hij raffelde de 10 kilometer af in 1 uur 47 minuten en 55,9 seconden. Dat is zeldzaam hard in het vlakke water van Yeosu, waar door het ontbreken van stroom en wind geen golf werd aangetroffen. Weertman: ‘Ik had nog gehoopt op wat wind. Een golfje heb ik graag.’ Bondscoach Marcel Wouda verklaarde dat het volgend jaar in Tokio soortgelijke omstandigheden zullen zijn. Weertman mag zich klaarmaken en gaat daarom in augustus al naar de testwedstrijd in de Japanse hoofdstad.