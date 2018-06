Weergaloze Ronaldo redt Portugal met hattrick in WK-duel met Spanje

Het was zonder meer de wedstrijd van Ronaldo. Met drie goals redde hij Portugal in het duel met Spanje (3-3). Waarbij de gelijkmaker in de 88ste minuut er eentje was om in te lijsten.

De man van de wedstrijd: Cristiano Ronaldo. Foto REUTERS

Na de inleidende schermutselingen van gemiddeld mindere landen beklommen Portugal en Spanje vrijdag het hoofdpodium van het WK voor een puntgave opvoering van wereldvoetbal. Het was zo’n ontmoeting waarbij je moest oppassen om niet van het puntje van de stoel te glijden. Na 90 opwindende minuten was de uitslag 3-3, in Sotsji. Met drie goals van fenomeen Ronaldo.

Portugal – Spanje was een heerlijke wedstrijd, door het technische vermogen uit de hoogste klasse, door de passie, de spanning en toch ook de verschillende speelstijlen. Europees kampioen Portugal, vaak met veel mannen achter de bal, loerend op de balverovering en op de uitbraak met Cristiano Ronaldo als speerpunt.

De vorige Europees- en wereldkampioen Spanje, combinerend, soms via een omweg zoekend naar Diego Costa, de beer van een kerel in de spits. De man die een beuk kan uitdelen en voetballend vermogen herbergt, zoals hij in combinatie liet zien bij de 1-1. Eerst een aanval met de arm op Pepe, waarvoor scheidsrechter Rocchi best had mogen fluiten, daarna kappen, draaien, schieten.

CR7 krult de bal in de kruising en redt de eer voor Portugal. Foto Getty Images

Ontslag

De vraag was hoe Spanje zou reageren op het ontslag, twee dagen voor de wedstrijd, van bondscoach Lopetegui, vanwege diens verborgen agenda bij het ondertekenen van een contract bij Real Madrid. Technisch directeur van de bond Fernando Hierro verving hem, maar het kan niet anders of de aandacht van de Spanjaarden was afgeleid. Aan het spel was dat nauwelijks af te zien, en zeker niet aan de veerkracht. Spanje kwam twee keer terug van een achterstand. De onwaarschijnlijke berg ervaring zal daarbij tot steun zijn geweest.

Alleen al die lach van Ronaldo na het volkslied was prachtig, die korte, laatste aanmoediging voor zijn ploeggenoten. Hier stond een man die altijd wil voetballen, die eergevoel heeft tot in zijn gecoiffeerde kruin. Met hem weet je het nooit zeker, maar op zijn 33ste kan het best zijn laatste WK zijn. En als Ronaldo nog wat te wensen heeft, is het een goed WK. Hij beleefde er al drie, maar kon mede door gebrek aan fitheid in 2006 en 2014 nooit gloriëren.

Ronaldo was goed vrijdag, mentaal gesterkt als hij is door weer een zege in de Champions League. Hij scoorde twee keer in de eerste helft, waarmee Portugal twee keer een voorsprong nam. Na ruim twee minuten passeerde hij Nacho met een schaar, waarna die een nogal domme overtreding maakte. Ronaldo, in zijn 151ste interland, scoorde uit de strafschop voor de 82e keer als international. Kort voor rust volgde nummer 83, na een harde schuiver met links van ruim zestien meter, waarbij doelman De Gea hevig blunderde.

Spanje stond dus met 2-1 achter bij de pauze, maar herstelde de orde met twee snelle treffers. Eerst opnieuw van Diego Costa, die van dichtbij intikte na een ingestudeerde vrije trap van David Silva, bij de achterlijn teruggekopt door Busquets. Even later door een gaaf schot van Nacho met de buitenkant van de wreef. Spanje leek te winnen, maar ja, daar was Ronaldo weer, deze keer met een vrije trap kort voor tijd: 3-3. Een plaatje.