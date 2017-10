Wéér zilver. Hoe krijgen de volleybalvrouwen goud?

Voor de derde keer sinds 2009 verloren de volleybalsters een EK-finale. Repeterende nederlagen in grote wedstrijden duiden op stagnatie. De stemming bij het Nederlandse vrouwenteam was bedrukt, nadat Servië zowel in de poule als in de eindstrijd van het EK in Azerbeidzjan te sterk was gebleken. De tweede plaats was een prima resultaat na de omstreden coachwissel eind vorig jaar. Maar de tranen bij sterspeler Lonneke Sloetjes illustreerden dat de vrouwen te vaak over de laatste horde zijn gestruikeld.