Weer zijn het de bijholten die Epke Zonderland verhinderen voluit te vliegen

Epke Zonderland in actie op de rekstok tijdens de tweede dag van de EK in Basel. Beeld ANP

Zelden in de turncarrière van Epke Zonderland zal hij zich vooraf zo kansloos hebben geacht voor een hoofdrol aan de rekstok als bij de EK van 2021, zijn laatste continentale toernooi. De 35-jarige Fries, gevierd olympisch kampioen en drievoudig mondiaal heerser aan de rekstok trad in Basel niet honderd procent gezond aan, een euvel waarmee hij sinds 2015 vaker worstelt.

De Fries, afgestudeerd basisarts, heeft, als hij niet oppast, snel last van ‘de bekende klachten’, ‘de holtes’, ‘een langdurig iets’. Het zijn de voorhoofds- en bijholten die dan opspelen. Zonderland kan door die verstoppingen niet meer diep gaan in de dagelijkse trainingen die nodig zijn om in wedstrijdvorm te geraken.

Nu bleef de turner in Zwitserland met een slordige kwalificatie-oefening royaal verwijderd van een positie bij de beste acht: veertiende. Het hoofd voelde niet geweldig, het lijf evenmin. Zonderland, voor wie alleen de Spelen van deze zomer nog een serieus hoofddoel zijn, trapte daarom op de rem.

Alles voor Tokio

‘Ik was niet fit genoeg om me echt voor te bereiden op Basel. Ik heb dan ook geen volle oefeningen gedaan in de training. Het was een bewuste keuze met het oog op Tokio, de Spelen van over drie maanden. ‘Ik wil de tijd hierna juist fit zijn. Daarom is er bewust gekozen om niet te zwaar te trainen. Rustig aan doen en op de training niet door mijn grens heen gaan. Om te voorkomen dat ik in de bekende klachten terecht zou komen.’

Zijn ruime ervaring, sinds 2004 oogst hij medailles, moet hem helpen de olympische zomer topfit aan te vangen. Het is hem en zijn coach Daniël Knibbeler toevertrouwd. ‘Het is beter even te wachten tot de energie weer terugkomt.’ Energie had hij gek genoeg ook gekregen van de geboorte van zijn tweede zoon, Jan, begin april. Waar hij juist had verwacht doorwaakte nachten te beleven.

Het waren allemaal verklaringen, waarmee een sportman van zijn allure zonder veel protest en kritiek de competitie gerust had kunnen mijden. Zonderland deed het niet. Na de World Cup in Melbourne van vorig jaar februari, waarin hij 99 procent zeker zijn olympische ticket veroverde, kwam hij behalve bij een halve kwalificatie in Bakoe niet meer in actie. Hij wilde weer voelen wat wedstrijddruk met hem doet.

Onder druk presteren

‘Ik lijk nog onder druk te kunnen presteren’, was zijn opluchting na de rek­stokoefening, waarin hij slechts twee van zijn vijf mogelijke vluchtelementen showde, een Cassina en een Kolman. Het was goed voor 13,343 punten. En hij was de oefening van driekwart minuut doorgekomen, voor het eerst in een paar weken. ‘Dit was niet genoeg voor de finale. Dat wisten we vooraf. Om die te halen was al heel bijzonder geweest. Een medaille was echt te hoog gegrepen. Dan had er een wonder moeten gebeuren.’

Als hij in Tokio goud wint, of sowieso een medaille, dan zal dat toch als een klein wonder worden beschouwd. De jaren beginnen te tellen, gaf Zonderland donderdag toe. In 2019 bij zijn laatste WK werd hij 165ste; een kleine schok. ‘Leeftijd is zeker een factor. Tien jaar geleden had ik deze problemen niet. Het is er is sinds 2014, 2015 ingeslopen. Het wordt steeds lastiger om er goed mee om te gaan, zeker omdat je op deze leeftijd steeds minder kunt trainen.’

Dat hij in Japan nog een keer naar de topvorm van Stettin 2019, Europees goud met de recordscore van 15,266 punten, zou kunnen groeien, sluit de turner niet uit. ‘In februari had ik een heel goede vorm. Het was een kwestie van een laatste stukje van de oefening afmaken. Op zulke dagen weet je dat het er nog in zit, maar dan moet wel alles kloppen.’

Bart Deurloo

Er was in Basel een broederstrijd verwacht tussen twee Nederlandse hoogvliegers aan de rekstok. Bart Deurloo kon net als Zonderland niet doordringen tot de eindstrijd. Hij turnde wel vijf vluchtelementen, maar maakte hoog boven de stok onvoldoende indruk om zich bij de Europese elite te voegen. Hij werd gedeeld elfde.

Zo eindigde het luchtduel met twee voortijdige landingen en de vaststelling van de Europese kampioen van 2011, 2014 en 2019 dat hij zijn laatste optreden op dit platform had gehad. ‘Ik was er niet zo mee bezig’, zei Zonderland, ‘maar nu je het zegt, het is mijn laatste EK geweest. Zo werkt dat.’