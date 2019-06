Weer vragen Warriors een wonder van Curry

Curry (in blauw shirt) omringd door spelers van de Raptors. Beeld EPA

Voor Golden State Warriors dreigt een droom in duigen te vallen. Nog een nederlaag in de NBA-finale tegen Toronto Raptors en de basketbalclub kan de prestigieuze derde titel op rij vergeten. Zonder de geblesseerde vedette Kevin Durant zijn in de nacht van donderdag op vrijdag alle ogen gericht op Stephen Curry. Kan de spelverdeler zijn ploeg weer net zo laten wervelen als vijf jaar geleden, toen het team in razend tempo de NBA transformeerde?

De Warriors hebben het in de finaleserie lastig tegen de onverzettelijke Raptors, dat vastbesloten is de eerste Canadese NBA-kampioen te worden. Het is extreem moeilijk een hegemonie in de Amerikaanse sport te handhaven. Competities zijn zo ingericht om de verschillen tussen clubs zo klein mogelijk te houden.

Slechts vijf keer won een club drie ­titels op rij in de NBA. De laatste zogenoemde three-peat stamt van twintig jaar geleden toen de LA Lakers domineerden dankzij Kobe Bryant en Shaquille O’Neal. De Warriors zouden een waardige opvolger zijn van dat iconische team.

Vanaf 2014 veroverde het team de competitie met een nieuw soort basketbal. Stephen Curry werd de atypische vedette. Met zijn 1 meter 90 en zwakke enkels werd hij door scouts te klein en kwetsbaar geacht voor de NBA. Daar legde hij zich alleen niet bij neer. Hij trainde zich suf en perfectioneerde zijn wapen: het afstandsschot.

De Warriors vertrouwden in zijn kunnen. Ze haalden met Klay Thompson nog een afstandskanon in huis en door coach Steve Kerr werd een speelstijl ontwikkeld waarin het draaide om snel, technisch spel en veel ­driepunters (afstandsschoten). Plots walste de club die al veertig jaar geen titel had gewonnen over de concurrentie heen.

Die dominantie bleek goed voor drie titels in vier jaar. En passant heeft de club uit Californië de VS anders leren basketballen. In het bijzonder het afstandsschot. Bijna eenderde van de schotpogingen in de laatste twee seizoenen was een driepunter. Een percentage dat voor dit decennium niet eens door één ploeg werd gehaald.

Dus wil iedereen voor de Warriors spelen, zo nodig voor minder salaris. Zoals DeMarcus Cousins, die zich begin dit seizoen meldde. Hij ziet het team als snelste weg naar een kampioenschap. Om die reden trok ook ­Kevin Durant in 2016 naar Oakland. Hij was al jaren een van de beste spelers van de NBA, maar had nog nooit een titel gewonnen. De afgelopen twee jaar was hij de waardevolste speler in de finale.

In het met vedetten overladen team is de 31-jarige Curry niet meer de veldmaarschalk, maar een schakel. Zijn gemiddeld aantal punten per duel daalde na de komst van Durant van 30 naar ruim 26. Het superteam is alleen wel kwetsbaar. Vooral bij blessures. De afgelopen twee seizoenen werden er 49 duels verloren; tien meer dan in de drie jaar daarvoor tezamen.

Durant miste dit jaar het grootste deel van de play-offs door een kuitblessure. Maandagnacht was hij fit genoeg om weer te spelen. Na ruim tien minuten ging het weer mis. Mogelijk scheurde hij zijn achillespees.

Een geluk bij een ongeluk, volgens statistiekplatform FiveThirtyEight. Zonder Durant scoorden Curry en Thompson in de laatste drie minuten van het duel negen punten in 95 seconden, waarmee een achterstand werd omgebogen in een voorsprong. Het deed denken aan de ‘Splash Brothers’ in hun beste dagen. Met Durant binnen de lijnen hadden ze de ruimte voor hun slotoffensief nooit gekregen, aldus FiveThirtyEight en waren de Raptors nu al kampioen geweest.

Curry is in de finaleserie tegen de Raptors goed voor bijna 32 punten per wedstrijd. Hij is dominanter dan ooit. Zijn ster schijnt weer volop zonder de schaduw van andere grootheden over zijn schouders. Toch staat hij voor een megaklus. Slechts één keer eerder poetste een club een 3-1 achterstand in de NBA-finale weg: de Cleveland Cavaliers in 2016. Saillant genoeg tegen de Warriors, die zich geen raad wisten met een ontketende LeBron James. James schreef met die comeback zijn naam vetgedrukt in de NBA-historie als een van de beste spelers ooit.

Curry krijgt de kans hetzelfde te doen met nog maximaal twee finaleduels op het programma. Om te beginnen donderdagnacht, als de Warriors voor de laatste keer in Oakland spelen. Volgend jaar betrekt de club een fonkelnieuwe hal in San Francisco. De opdracht voor Curry is duidelijk: nog een keer de Oracle Arena betoveren met de magie van weleer. Zoals het vijf jaar geleden begon.