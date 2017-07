Weer viel Max Verstappen uit

Het sterkt Verstappen in zijn gevoel dat podiumplaatsen en misschien wel racezeges in het restant van het seizoen mogelijkheden zijn. Want aan zijn racetalent ligt het niet, weet de zelfverzekerde coureur. Maar in een mechanische sport als de Formule 1 is een snelle, betrouwbare auto minstens net zo belangrijk.



Die moet uit de fabriek rollen waar dag en nacht honderden mensen voor hem in de weer zijn. Verstappen weet dat juist zij essentieel zijn voor succes in de autosport. Het is een van de vele lessen die zijn vader Jos hem op het hart drukte: heb oog voor de mensen die voor je werken. Dus stond Verstappen maandag in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes te speechen voor zo'n 500 werknemers van het Oostenrijkse team.