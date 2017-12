Weer laat het lichaam van Jorien ter Mors haar in de steek; geen plaatsing voor Olympische 1.500 meter

De tranen, op het middenterrein in veelvoud, in de catacomben meer prikkend in de ooghoeken, kwamen omdat de topschaatser zich voor de zoveelste keer in de steek gelaten wist door haar lichaam en daarbij geen idee had wat er nu weer was misgegaan in de machinekamer van haar presteren. Ze reed lang uit, ogenschijnlijk verbijsterd over wat haar was overkomen.



Ter Mors: 'Er gingen alleen maar vragen door me heen, waardoor het niet wil, waardoor het niet lukt. Het ging me er niet om dat ik me hier niet plaatste voor de olympische 1.500, maar meer over de onwetendheid wat er toch met mijn lichaam is. Meer is het niet. Op dit moment. Ik weet niet waardoor dit komt.'