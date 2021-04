Weer is het net niet bij FC Utrecht, dat onnodig verliest van Feyenoord

Kerk botst tegen Feyenoord-keeper Bijlow. Beeld ANP

Voor FC Utrecht is het tot nu toe een net-niet-seizoen, toch heeft de nummer zeven van de eredivisie voortdurend een camera op zich gericht. Of het nu is tijdens de wedstrijdbespreking, na een teleurstellende nederlaag of bij het vertrek van trainer John van den Brom eerder dit seizoen. Altijd is er het scherpe oog van de camera van producent Southfields.

Ook na de onnodige verliespartij tegen Feyenoord (1-2) vangen de camera’s in de kleedkamer de eerste rauwe emotie in beeld en geluid. Al hoopt de club dat de op handen zijnde documentaire aan het eind van het seizoen een andere teneur heeft dan de bedrukte sfeer die zondagmiddag in de Galgenwaard hangt.

‘Deze wedstrijd typeert wel een beetje het seizoen’, zegt aanvoerder Willem Janssen na afloop. ‘Het is te vaak net niet bij ons.’ Toch heeft hij er vertrouwen in dat de documentaire alsnog een plotwending krijgt. ‘We gaan nu de beslissende fase van het seizoen in en hebben al onze pijlen gericht op het halen en winnen van de play-offs om Europees voetbal.’

Aanval op top-3

Het idee voor een documentaire kwam vanuit Utrecht zelf. De club wilde zijn 50-jarige jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bovendien sprak eigenaar Frans van Seumeren aan het begin van het seizoen de ambitie uit om de traditionele top-3 aan te vallen. Gerichte aankopen als Eljero Elia en Mimoun Mahi moesten helpen het doel te verwezenlijken. Hoe mooi zou het zijn als dat op beeld vereeuwigd zou worden?

Al was toen nog niet duidelijk of en in welke vorm het naar buiten gebracht zou worden. Utrecht wilde eerst kijken of iedereen in de club zich comfortabel voelde bij een voortdurend draaiende camera. Inmiddels moeten alleen nog de handtekeningen worden gezet onder een contract met Videoland, dat voornemens is om in de geest van de Netflix-hit Sunderland till I die zes afleveringen van veertig minuten te maken.

‘In het begin was het wel even wennen’, zegt trainer Rene Hake, die in november als assistent de naar RC Genk vertrokken Van den Brom opvolgde. ‘Dan denk je: wat doet die camera hier. Maar je raakt er al snel aan gewend en nu merk ik niet eens meer dat die er is.’

Plotselinge aftocht

De plotselinge aftocht van Van den Brom was voor de documentairemakers meer dan welkom, maar tekende tegelijk het tegenvallende seizoen van Utrecht, dat op dat moment als grijze muis in de middenmoot vertoefde. Pas sinds de winterstop vertoont Utrecht trekjes van een ambitieuze subtopper. Al wordt die opwaartse lijn tegen Feyenoord onderbroken.

Tot ongenoegen van eigenaar Van Seumeren, de enige supporter die deze middag in het stadion aanwezig is. Vanuit zijn lounge hoog in het stadion heeft hij het zo nu en dan gemunt op scheidsrechter Makkelie. In een door corona gemankeerd seizoen is hij de stem van een volksclub zonder volk op de tribune.

Janssen: ‘We doen niet onder voor Feyenoord. Maar zij weten uit twee of drie momenten twee doelpunten te maken. Wij krijgen vijf goede mogelijkheden en maken maar één doelpunt. Dat heeft ook met kwaliteit te maken. Daardoor lukt het ons nog niet om de stap te maken die we willen maken.’

Met voetballers als Van Overeem, Maher, Gustafson, Mahi, Ramselaar, Boussaid, Kerk en Van der Streek heeft Utrecht te veel spelers van hetzelfde soort. Stuk voor stuk technisch begaafde voetballers, maar geen van allen doelpuntenmaker van beroep. Niet voor niks is gelegenheidsspits Van der Streek topscorer met acht doelpunten.

Vrije schietkans

In de tweede helft laat hij een vrije schietkans van ongeveer elf meter onbenut. Doelman Justin Bijlow ranselt de bal uit de hoek. De misser legt het verschil met Feyenoord pijnlijk bloot. Even daarvoor heeft Steven Berghuis zijn ploeg uit een vergelijkbare situatie op voorsprong gezet. Met zeventien doelpunten en acht assists is de aanvoerder in alles de absolute leider van de ploeg van trainer Dick Advocaat.

De aanval op de top-3 heeft Janssen al lang uit zijn hoofd gezet. In plaats daarvan richt hij zich met Utrecht op het winnen van de play-offs, met als beloning een plek in de tweede voorronde van de nieuwe Conference League, het derde Europese niveau. Janssen: ‘Als dat lukt, kun je spreken van een geslaagd seizoen.’

Europees voetbal of niet, de documentaire lijkt er hoe dan ook te komen. De club heeft uiteindelijk de zeggenschap over wat er wordt uitgezonden maar laat weten zo min mogelijk te willen schrappen. ‘Ik denk dat het vrij rauw wordt’, zegt Janssen. ‘Er is dit seizoen genoeg teleurstelling geweest, dat ga je ook zien. Wij moeten ervoor zorgen dat het alsnog een vrolijk einde krijgt.’