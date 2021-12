Weer een nieuw doelpuntenrecord voor de handbalsters, maar de zorgen liggen achterin

Nederland wint met 61-15 van Kazachstan tijdens de groepswedstrijd in de hoofdronde van het WK handbal. Beeld ANP

Meer dan een doelpunt per minuut scoorde Nederland zaterdag tegen Kazachstan. 61 treffers in een uur. Nog meer dan eerder tegen Puerto Rico (55) en Oezbekistan (58). Het was al de derde keer op het WK in Spanje dat de titelverdediger het eigen doelpuntenrecord wist te verbeteren.

In het geweld sneuvelde ook nog een ander record. Hoekspeler Bo van Wetering maakte maar liefst achttien punten. Niet eerder wist een Nederlandse speelster zo vaak in een interland doel te treffen. Voor deze wedstrijd stond het record op veertien.

De doelpuntenmoesson komt omdat er dit WK handbal meer zwakkere tegenstanders zijn dan bij eerdere edities. Er nemen voor het eerst 32 landen deel in plaats van 24. Maar tegen Kazachstan was Nederland ook extra gebrand op een hoge score: het doelsaldo kan de doorslag geven in de strijd om de kwartfinale met Zweden en Noorwegen, de andere sterke landen in de hoofdronde.

Kleine verschillen

De verschillen met die landen zijn klein. Op de laatste Olympische Spelen in Tokio eindigde Noorwegen als derde, Zweden als vierde en Nederland als vijfde.

Op dit WK speelde Nederland eerder al gelijk tegen Zweden (31-31). Zaterdag golden de Noren vooraf als favoriet tegen de Zweden, maar ook dit duel eindigde in evenwicht. In de laatste seconden belandde een subtiel lobje van hoekspeelster Olivia Mellegard nog in het Noorse doel: 30-30.

Nederland staat nu weliswaar eerste in de groep, maar alles kan maandag nog veranderen. Zweden – nu derde – heeft de beste papieren om door te gaan. De ploeg speelt om 18.00 uur en zou normaal gesproken moeten winnen van het al uitgeschakelde Roemenië. Als dat gebeurt, moet Nederland later op de avond winnen van of gelijk spelen tegen Noorwegen. In dat laatste geval zou Nederland op doelsaldo doorgaan.

Reddingspercentage

‘Ons doel was om zestig doelpunten of meer te scoren’, zegt Tess Wester na de wedstrijd tegen Kazachstan. De keepster wist haar reddingspercentage flink op te krikken en werd boven Van Wetering verkozen tot beste speelster van de wedstrijd. Dat was niet alleen haar persoonlijke succes, want Nederland had nog een ander doel: niet meer dan 15 tegengoals tegen krijgen.

Ook dat was met het oog op het doelsaldo, maar de spelers en coaches zijn sowieso ontevreden over het hoge aantal tegendoelpunten. Dat ze gelijkspeelden tegen Zweden en nipt wonnen van Roemenië (31-30) lag volgens hun grotendeels aan de gebrekkige verdediging. De dekking was ‘niet scherp’ en ‘te vlak’ is het oordeel.

‘We hebben gewoon te veel doelpunten tegen gekregen’, vindt aanvoerder Danick Snelder. ‘Dus die dekking moet echt beter. Zeker tegen Noorwegen.’

Offensieve dekking

Uitgerekend over de manier van verdedigen wordt al langer gediscussieerd. De nieuwe bondscoach Monique Tijsterman is een groot voorstander van de zogenaamde offensieve dekking. Niet met alle zes veldspeelsters rondom de cirkel (6-0), maar met een speelster vooruitgeschoven (5-1).

Het voordeel van dat systeem is dat er vaker ballen onderschept kunnen worden, zodat Nederland kan uitbreken en het favoriete snelle spel kan spelen. Het nadeel: de afstanden tussen de spelers zijn groter, er vallen dus makkelijker gaten. Vooral tegen sterke tegenstanders maakt dat de ploeg kwetsbaar.

‘We hebben er eerder mee geoefend en dat ging niet helemaal soepel’, zegt de bondscoach. ‘De conclusie was dat de groep in de vertrouwde 6-0 wilde spelen. Toen heb ik gezegd: ok, maar ik hou die 5-1 wel in mijn achterhoofd. Misschien komt het een keer vijf minuutjes of tien minuutjes van pas in een wedstrijd.’

Achterstand

Maar toen Nederland eerder dit WK tegen Zweden op flinke achterstand kwam, moest er iets gebeuren. Het team ging na een kwartier 5-1 spelen en het ging lopen, de achterstand werd omgebogen en de wedstrijd eindigde in een gelijkspel.

‘We werden actiever’, zegt Snelder. ‘Dat moest omdat we offensiever gingen spelen. Maar we kregen de eerste helft wel 16 doelpunten tegen en de tweede helft 15. Dat zijn er nog steeds te veel, dus je kunt niet zeggen dat 5-1 beter is.’

Voorlopig lijkt het erop dat 6-0 het hoofdsysteem blijft, maar dat moet dan ‘agressiever’ worden uitgevoerd. ‘We moeten niet bij die cirkel blijven staan, maar naar voren komen’, vindt Tijsterman.

Flabbergasted

Tegen Kazachstan speelde Nederland in in de vertrouwde 6-0. ‘Vandaag hielden we ons goed aan de afspraken, daar ben ik blij om’, zegt Wester. Voor de wedstrijd tegen de Noren zegt het weinig, daarvoor is Kazachstan veel te zwak.

Nederland won de laatste twintig jaar slechts een keer van Noorwegen: op het WK in 2019 toen de ploeg ook wereldkampioen werd. Sinds die triomf werd drie keer verloren, onlangs in een oefenwedstrijd zelfs met vijftien doelpunten verschil. Als Nederland wil winnen, moet in ieder geval de openingsfase beter zijn dan tegen Zweden en Roemenië.

‘Je kan niet flabbergasted zijn de eerste tien minuten’, zegt Snelder. ‘Het ligt zo dicht bij elkaar. Ik denk wel dat zij de favorietenrol hebben, maar onverslaanbaar zijn ze niet. Elk team heeft zwakke plekken.’