Weer een kopman met astmaproblemen, weer donkere wolken boven Sky

Bewijs dat er daadwerkelijk fluimucil in het pakketje zat, ontbreekt bovendien: de laptop waarop toenmalig ploegarts Richard Freeman de administratie bijhield, is in 2014 in Athene gestolen, een back-up ontbreekt. 'Ik geef toe dat we procedurefouten hebben gemaakt', schrijft Brailsford in maart 2017 in een statement op de website van zijn ploeg. 'Maar dat is wat anders dan dat we de dopingregels overtreden.'



De verklaring is nog niet gepubliceerd of Daily Mail komt een dag later met weer een onthulling: bij tenminste één renner zou in 2012 de prestatie bevorderende, maar niet verboden, sekspil Viagra zijn voorgeschreven. Het past naadloos in het beeld dat voormalig coach Shane Sutton later schetst in een documentaire van de BBC. Daarin verklaart hij dat Sky van 2011 tot en met 2013 'de grenzen van het toelaatbare heeft opgezocht in de dopingreglementen.'