Wedstrijdzwemster en trans vrouw Lia Thomas ‘gelukkiger dan ooit’ maar ook onderwerp van controverse

Lia Thomas in maart van dit jaar. Beeld NCAA Photos via Getty Images

In haar thuisland is Thomas het middelpunt van een verhitte discussie over deelname van trans personen in de topsport. Het was haar doel om deel te nemen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024, verklaarde Thomas begin maart in een zeldzaam interview met tijdschrift Sports Illustrated. Door die ambitie kan de Texaanse, geboren in de stad Austin, nu een streep zetten.

Het besluit van de Fina maakt internationale competitie voor haar en veel andere trans vrouwen onmogelijk, want zelden vindt een transitie plaats voor het twaalfde levensjaar, voor het ingaan van de puberteit. Thomas reageerde nog niet op de nieuwe regel, die bij andere grote sportbonden als de Fifa en World Athletics mogelijk navolging krijgt.

Toen ze begin maart haar zwemtitel op de 500 yards (ruim 450 meter) won, werd buiten het stadion in de staat Georgia gedemonstreerd tegen haar deelname. In de hal werd Thomas met een lauw applausje onthaald, waar andere winnaars een ovatie kregen.

Op sociale media was de Amerikaanse inmiddels uitgegroeid tot een mikpunt van haat, op rechtse nieuwskanalen werd haar deelname bespot. Een anonieme teamgenoot noemde haar ‘geestelijk ziek’ en bij een wedstrijd in Florida werd de zwemsters van Pennsylvania aangeraden om geen schoolkleding te dragen, uit vrees dat ze doelwit zouden worden van agressie.

Integriteit van de sport

Ouders van rivaliserende studenten stuurden eind vorig jaar een brief naar de organisator van prestigieuze zwemtoernooien, de Ivy League, omdat met het meedoen van Thomas de ‘integriteit van de sport’ volgens hen op het spel stond. Zelfs de helft van haar eigen zwemteam klaagde anoniem bij de leiding van de universiteit. Van anderen, soms concurrenten, kreeg Thomas steun.

Kort voor het toernooi in Georgia bepaalde zwembond USA Swimming dat een trans vrouw voor deelname zeker 36 maanden lang hormoontheraptie moest hebben ondergaan. Het leek een opzichtige poging om Thomas te weren: op dat moment zat de Amerikaanse op 34 maanden.

De NCAA, het orgaan dat universiteitssport in de VS reguleert, weigerde de regel van de bond in te voeren. Thomas won de 500 yards, en werd vijfde en laatste op twee andere afstanden.

Depressies en paniekaanvallen

De Amerikaanse zwemt al haar hele leven, tot twee jaar geleden nog bij de mannen. Het leek ‘alsof ik niet verbonden was met mijn lichaam’, sprak Thomas tegen Sports Illustrated over het gevoel dat haar enkele jaren geleden bekroop. De zwemster was depressief, had paniekaanvallen en sloeg schooldagen over. Op haar universiteit werd ze gekoppeld aan een begeleider op het gebied van transgender thema’s, die haar hielp richting haar transitie.

In 2019 begon Thomas met hormoontherapie. Lang had ze getwijfeld, omdat ze vreesde dat haar zwemcarrière er daarmee op zou zitten. Bij de mannen deed ze het behoorlijk als subtopper.

Haar transitie maakte haar gelukkiger dan ooit, zei Thomas tegen Sports Illustrated. ‘Ik ben helemaal opgeleefd. Ik zwem al zeventien jaar, maar ik voel me nu pas helemaal toegewijd.’ Thomas kromp naar eigen zeggen een paar centimeter, en kwam niet meer aan haar tijden van weleer.

Op nieuwjaarsdag van 2020 koos ze haar nieuwe naam. Na een coronapauze van een jaar, stond ze vorig jaar voor het eerst op het startblok tussen de vrouwen. Thomas domineerde in wedstrijden van de Ivy League.

Biologie

Uit de politiek, maar ook de sportwereld, klonk kritiek. Michael Phelps wenste een ‘eerlijk speelveld’ en tennislegende Martina Navratilova zei dat ze tegen de ‘equivalent van Lia’ kansloos was geweest. ‘Dit is biologie.’ Riley Gaines, een concurrente die het moest afleggen tegen Thomas, noemde het besluit van de Fina ‘een stap in de goede richting’.

In mei reageerde Thomas in een interview met ESPN op de mensen die haar liever niet in het zwembad zien. ‘Ik ben gewoon een vrouw, dus ik hoor in het vrouwenteam.’

Volgens haar is er sprake van een niet bestaand probleem. ‘De regels van de NCAA omtrent trans vrouwen bestaan al tien jaar, maar we hebben nooit een golf van dominerende trans vrouwen gezien.’ Het grootste misverstand? ‘Men denkt dat ik het gedaan heb om te winnen’, zei Thomas, ‘maar ik wilde gewoon gelukkig zijn.’

Thomas zegt een voorbeeld te willen zijn, maar inmiddels namen achttien staten in Amerika wetgeving aan die het trans meisjes en -vrouwen verbiedt om in schoolverband te sporten, op welk niveau dan ook. Van een professionele sportcarrière zal het voor hen nooit komen, zoals ook die van Thomas de kop is ingedrukt. De Texaanse gaat later dit jaar rechten studeren, om lotgenoten in de toekomst te kunnen helpen. ‘Ik zou het weer zo doen’, zei Thomas tegen ESPN over de afgelopen jaren. ‘Ik heb de sport waarvan ik houd als mezelf kunnen beoefenen.’