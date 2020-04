Wedstrijdruiters krijgen dubbele klap nu ook de paardenhandel stilligt

Jur Vrieling is professioneel springruiter én paardenhandelaar, een veelvoorkomende combinatie. Beeld EPA

‘Stal Vrieling’, staat met sierlijke letters geschreven op de stijlvolle paardentrailers. Werkloos staan ze op het erf te glanzen in de voorjaarszon. De paardensport ligt stil en springruiter Jur Vrieling heeft, zoals zovelen deze dagen, geen reden meer om op pad te gaan.

Afgaand op de netjes aangeveegde stallen, de meer dan dertig goed verzorgde paarden, de keurig aangeharkte springbakken naast het huis en de chique trailers, moet Vrieling een welgestelde man zijn. Toch komt de coronapandemie hard bij hem aan. ‘De paardensector wordt harder geraakt dan andere takken van sport’, zegt hij zelfs. De reden? Veel ruiters zijn eigen baas.

Vrieling is een van de beste springruiters van ons land. In 2012 won hij in Londen olympisch zilver met de nationale ploeg. Hij was erbij toen anderhalf jaar geleden de kwalificatie voor Tokio werd binnengehaald. In de internationale paardensport draait hij goed mee en behaalt hij altijd goede uitslagen.

Dat verdient behoorlijk – de 50-jarige Vrieling vergaart elke maand meer dan 10 duizend euro aan prijzengeld – maar het merendeel van zijn inkomsten komt uit zijn stal. Samen met zijn vrouw traint en verhandelt hij paarden, veelal naar het buitenland. ‘We leiden paarden op. Soms houden we er een aan en soms verkopen we. Vergelijk het met FC Groningen, die ook talenten opleidt die soms bij Ajax terechtkomen.’

Uniek

De vervlechting van sport en ondernemen maakt de paardensport uniek. Geen profwielrenner verdient zijn geld als fietsenmaker en er is geen topatleet die moet leven van de verkoop van spikes. Veel ruiters leven wel van de handel.

Er gaan grote bedragen om in de paardenhandel. Sommige dieren wisselen voor miljoenen van eigenaar. ‘Dat is bij mij niet het geval’, haast Vrieling zich te zeggen. ‘Dat zijn de Messi’s en Ronaldo’s onder de paarden.’ Zijn verkoopprijzen zijn wat bescheidener. ‘Het is heel wisselend, maar de meeste verkoop ik voor zo’n 10 duizend tot 15 duizend euro.’ Gemiddeld zegt hij zo rond de 20 duizend euro uit te komen.

In een normaal jaar traint en verkoopt Vrieling zo’n 30 tot 35 paarden, goed voor een omzet van circa 700 duizend euro. Van zoveel nullen gaat de gemiddelde olympische topsporter watertanden, maar zo’n omzet wordt alleen behaald als het geld blijft rollen. En daar zit hem de kneep. Niet alleen komt er door de wedstrijdstop op dit moment geen prijzengeld binnen, ook de handel ligt, in de woorden van Vrieling, ‘echt op zijn kont’.

Normaal gesproken maakt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de exportpapieren in orde voor paardenhandelaars, maar nu even niet. Er is te weinig personeel door de coronacrisis. Vrieling: ‘Ik had deze week een koper uit Denemarken en we waren het eens over de prijs. Maar ik kan het paard niet uitvoeren.’

Onderhoud

Het dagelijkse werk in de stallen gaat gewoon door. ‘Het is niet zoals bij voetbal of tennis, dat we hier drie maanden niets kunnen doen en dan de boel weer kunnen oppakken.’ De paarden moeten worden bereden, gevoerd en verzorgd. De kosten voor één paard lopen al gauw in de honderden euro’s per maand. Het personeel wordt betaald en onderhoud en vaste lasten blijven.

Als de boel tot stilstand komt, tikt dat snel aan. ‘Uiteindelijk ben ik een kleine ondernemer met vijf man personeel. Mijn kosten zijn bijna dezelfde als altijd. Ik betaal alleen minder aan diesel omdat ik nergens meer naartoe hoef.’

Wedstrijden, handel, het grijpt allemaal in elkaar. Daarom hoopt Vrieling vurig dat er binnenkort weer competities worden georganiseerd. ‘Al zou het zonder publiek zijn, dan kun je de paarden tenminste weer wedstrijdritme geven. En dan kan ook de handel weer op gang komen, want dat gebeurt pas als de paarden presteren.’

Het is maar de vraag of de pijn dan geleden is. ‘Het is een luxesport. We zijn afhankelijk van kopers en die zien de aandelenkoersen dalen. Ze zullen wel even nadenken of ze zulke uitgaven zullen doen.’

Wegvallen

Vrieling staat niet alleen, weet springbondscoach Rob Ehrens. Er zijn meer sporters als hij. Sterker nog: de 62-jarige bondscoach zelf zit in een vergelijkbare situatie. Ook hij traint en verhandelt paarden en ziet een flink deel van zijn inkomsten wegvallen.

Of de economische malaise gevolgen heeft voor de ruiters die straks Nederland op de Spelen moeten vertegenwoordigen, kan Ehrens niet voorspellen. ‘Ik kan niet in de bedrijfsvoering van anderen kijken. Ik weet niet wat ze op de bankrekening hebben staan, maar ik denk wel dat de meesten een gezond bedrijf hebben. Al heeft niemand zo’n onuitputtelijk budget dat hij het maanden achtereen kan uitzingen.’

De ruiter en de bondscoach hopen dat ze hun normale bestaan zo snel mogelijk weer kunnen oppakken, maar plaatsen de financiële sportperikelen ook in perspectief. Vrieling: ‘Mijn zorgen staan niet in verhouding tot het verlies van dierbaren waar sommige mensen mee te maken krijgen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we kunnen genieten van het trainen met onze beste vrienden, de paarden.’