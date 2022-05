Wedstrijd van het jaar voor Feyenoord tegen vurig aanbeden volksclub in contrastrijke havenstad

Fanatieke aanhang van Olympique Marseille. Beeld AFP

‘Beleef de laatste wedstrijden van het seizoen in een vulkaan.’ Het oogt wat overbodig, de borden met dit soort aanprijzingsteksten rond het stadion van Olympique Marseille. Dat het Stade Vélodrome een van de meest intimiderende stadions van Europa is, weet men in Marseille allang. Bijna iedere inwoner is er debet aan, L’OM leeft in alle harten, ligt op alle tongen. Feyenoord moet in dit decor donderdagavond een 3-2- voorsprong verdedigen om de finale van de Conference League te bereiken.

Feyenoord maakte indruk in De Kuip vorige week op het Franse journaille met een helft lang aanvallend pressievoetbal en een helft secuur defensief spel, in een eveneens zinderende ambiance trouwens. Maar in de Zuid-Franse havenstad is er nog alle vertrouwen in een goede afloop voor L’OM.

Coach Sampaoli zal nu toch wel betere spelers opstellen en direct de juiste tactiek toepassen is de teneur. ‘En er is natuurlijk de sfeer, daar kan niemand tegenop,’ zegt de uitbater van een snoepkraam aan de Boulevard Michelet, waar het Vélodrome aan ligt.

Het is er nog tamelijk rustig daags voor de wedstrijd maar donderdag zal hier een alternatieve markt verrijzen met kebab-tentjes en L’OM-prullaria-verkopers, vuurwerk zal al vroeg het luchtruim vullen.

Fenomenaal uitzicht

Wie geen kaart heeft kunnen bemachtigen - Feyenoord kreeg er ruim 3.200 voor de eigen fans waarvan het merendeel gisteren al in de fraaie oude haven van hun biertjes genoten - doet er goed aan de heuvel waar de basiliek Notre-Dame de La Garde staat te bestijgen. Het uitzicht vanaf daar op het verlichte stadion met het doorschijnende dak is fenomenaal.

Feyenoord speelt op de plek waar de ‘ultra’-fancultuur deels ontstond. Ultra staat in dit verband voor ultrafanatiek. Het dient niet verward te worden met hooliganisme, al zitten er wel hooligans onder de ultra’s. De eerste ultragroep van Frankrijk, Commando Ultra 84, heeft gewoon het telefoonnummer en e-mailadres op de website staan. Iedereen met sympathie voor Olympique Marseille is er welkom. Afgelopen weekend verlichtte een andere ultragroep, South Winners, ongestoord de binnenstad met vuurwerk. Olympique speelde al eens een oranje uitshirt om een jubileum van South Winners te vieren.

Olympique is een vorm van escapisme voor de Marseillais. Er is een hoge werkloosheid, veel drugsoverlast en je loopt letterlijk zo tegen de armoede aan. Arme wijken liggen tussen toeristische hotspots. De contrasten zijn overal. Wie genoten heeft van het uitzicht vanaf het station Saint-Charles stuit onderaan de met fraaie beelden en lantaarnpalen omgeven trappen direct op een peuter op een smoezelig matras op straat, een vrouw met een wezenloze blik ernaast.

Veel verschillende culturen

Er zijn veel verschillende culturen en gebedshuizen in de havenstad aan de Middellandse Zee, maar in de support voor L’OM heerst volledige eenheid van denken. Hoewel de laatste jaren qua prestaties in de schaduw van het poenerige, intens gehate Paris Saint-Germain, afficheert L’OM zich als de ware volksclub. Dat uit zich in de marslopen, vorige week ook door hartje Rotterdam, van zingende fans achter een metersbreed spandoek naar het stadion, het vele vuurwerk en de immense spandoeken.

In een shirt van de tegenpartij aankomen is geen goed idee, al kan een Brabants jongetje in een Feyenoord-shirt daags voor de wedstrijd zonder problemen het Vélodrome bewonderen.

Er zijn veel verschillende ultragroepen die het babyblauw-wit aanmoedigen, maar de samenhang is groot. Solidariteit is belangrijk voor de voornamelijk links georiënteerde ultra’s. Toen in de kwartfinale tegen PAOK vanuit het uitvak publiekslieveling Dimitri Payet werd bekogeld, volgde een salvo van vuurpijlen van alle kanten richting de Griekse fans. Voor straf zal de Virage Nord, de tribune achter een van de doelen, leeg blijven, maar de Virage Sud is zo mogelijk nog vuriger.

Oud-Feyenoorder Luigi Bruins noemt de enige wedstrijd die hij in het Vélodrome speelde misschien wel de heftigste uit zijn carrière. Hij kwam destijds uit voor streekrivaal Nice en tekende al koppend voor de openingstreffer. ‘Het stadion werd toen verbouwd en zat dus niet vol en alsnog ging het er ongelooflijk tekeer.’

Door merg en been

De tribunes zijn ultrasteil en hebben een golvend patroon. ‘Het geluid komt overal op je af en ging door merg en been. Ik vond het prachtig.’

‘Olympique is een religie op zichzelf’, stelde oud-speler Eric Cantona al eens. Overal wapperen de vlaggen, zie je jongens en meiden in trainingspakken. Die trainingspakken zie je trouwens ook in Rotterdam, weet Bruins. ‘Dat zijn vaak Algerijnse en Marokkaanse jongens. Straatjongens. Die identificeren zich heel erg met die club.’

In de Franse pers lag de focus een dag voor de halve finale nog volledig op Real-Chelsea met de Franse spits Benzema en de clubtoekomst van Pogba en Mbappé. Pas op bladzijde 8 van de grootste sportkrant L’Équipe stond een soort voorbeschouwing. Het zegt iets over het aanzien van de Conference League in Frankrijk.

Hoe anders is dat in Nederland, alleen al gezien de vele Nederlandse mediavertegenwoordigers die naar Marseille togen. Ze bestookten op de persconferentie Feyenoord-coach Arne Slot met vragen over de sfeer in de vulkaan. Die bleef er ogenschijnlijk kalm onder. ‘We zijn negen maanden bezig geweest met wedstrijden als deze voor te bereiden. Supporters zijn een onderdeel, maar de wedstrijd wordt op het veld beslist, we moeten daar de juiste keuzes maken. Zij wisselen veel van positie en hebben goede spelers.’

Daar praat hij liever over met zijn manschappen, waar de aanvoerders Toornstra en Bijlow nog ontbreken. ‘We hebben al in fanatieke stadions gespeeld, thuis natuurlijk, maar ook uit.’ De snoepkraamverkoper wrijft zich in de handen als het hem ter ore komt. ‘L’OM, dat is echt iets anders.’