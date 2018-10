Wedstrijd tussen titelkandidaten Liverpool en Manchester City eindigt in gelijkspel dankzij gemiste kans van Mahrez

Hij heeft een fluwelen traptechniek. Maar bij de strafschop die Riyad Mahrez in de slotfase van Liverpool – Manchester City nam, belandde de bal bijna in de Mersey. Door de hilarische misser van de Algerijnse linkspoot eindigde de topper in de Engelse Premier League zondagavond in een teleurstellende 0-0.

De reactie van Mahrez na zijn gemiste bal. Foto REUTERS

Met Manchester City, Liverpool en Chelsea telt de razend spannende Premier League nu drie koplopers, op twee punten gevolgd door Arsenal en Tottenham Hotspur. Chelsea won eerder op de dag met 0-3 bij Southampton.

Met veel voorpret was uitgekeken naar de titanenstrijd tussen de twee voornaamste titelkandidaten. Vorig jaar won Manchester City thuis met 5-0, maar leed het vervolgens drie nederlagen tegen Liverpool. Jürgen Klopp is – samen met Ronald Koeman – een van de weinige topmanagers met een positieve balans tegen Pep Guardiola: 8 -5. De laatste keer dat City op Anfield won was in 2003; de laatste keer dat Liverpool in eigen huis een competitienederlaag leed was in april 207 tegen Crystal Palace.

Maar de belofte van een groots duel werd niet waargemaakt. Tot ieders verrassing had Klopp de jarige rechtsachter Trent Alexander-Arnold uit de basis gelaten, Joey Gomez op diens plaats gezet en Dejan Lovren naast Virgil van Dijk in het hart van de verdediging geposteerd. Deze maatregel was bedoeld om het gevaar van de snelle linksbuiten van City, Leroy Sane, in te dammen, maar deze begon op de bank. De gok pakte bijna verkeerd uit, toen een slordige bal van Gomez bij de scherpe Sergio Agüero belandde. City’s topscorer werd omver gelopen door Lovren, maar scheidsrechter Martin Atkinson gaf geen strafschop.

Voor Agüero is Anfield geen gelukkig jachtterrein. In tien wedstrijden heeft hij hier nog geen enkele keer gescoord. Zijn teamgenoten lieten de bal opvallend langzaam rondgaan, een poging om niet te worden meegesleept in het hardrockvoetbal van Klopps mannen. In eerste helft wist City, opmerkelijk genoeg niet spelend in het hemelsblauw, maar één keer richting het vijandelijke doel te vuren. The Reds op hun beurt beleven een mindere periode: aan deze topper gingen twee nederlagen (Chelsea en Napels) en een gelijkspel (Chelsea) vooraf.

Mohamed Salah (links) van Liverpool en Fernandinho van Manchester City komen samen na de wedstrijd. Foto AP

Toch geen scheepsrecht

In de tweede helft ontstond er alsnog een levendige wedstrijd. Op het uur vroeg City wederom om een strafschop, toen de bal tegen de opgeheven arm van Van Dijk kwam, maar de scheidsrechter oordeelde dat de Nederlander werd gehinderd door Fernandhino. Tien minuten later kreeg de thuisploeg de beste kans, toen doelman Allison Becker de bal snel wierp naar linksachter Andrew Robertson. Hij trakteerde Mo Salah op een fraaie pass, maar de Egyptenaar versloeg die andere Braziliaanse keeper niet.

Vijf minuten voor tijd leek het driemaal scheepsrecht voor de ploeg uit Manchester. Ditmaal was er geen discussie mogelijk, toen Van Dijk een onnodige overtreding beging op de ingevallen Sané. Omdat Agüero reeds naar de kant was gehaald, ontstond er onenigheid over wie het buitenkansje mocht benutten. Gabriel Jesus had de bal, maar Mahrez pakte hem af. De 26-jarige, met rugnummer 26, kreeg snel spijt van zijn overmoed.