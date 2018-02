Wederopstanding van Federer bekroond op historische avond

Regeerperiode III, februari 2018 - heden

Al sinds eind 2013 hanteert Federer een groter racketblad, waardoor hij ook met de backhand meer snelheid kan ontwikkelen. Kijk hoe Federer zijn aartsrivaal Nadal vorig jaar pijnigde in de historische finale van de Australian Open. Eindelijk had hij het antwoord gevonden op de moordende spinballen van de linkshandige Spanjaard.



Federer had vanaf de baseline ook met de backhand zo'n laag raakpunt dat hij de verblufte Nadal geen tijd gaf om te aan te leggen met zijn befaamde forehand. Hij werd op tempo en snelheid geklopt door Federer, die ook in Ahoy als een balletdanser over de baan zweeft. Is die gerenoveerde backhand het geheim van zijn sensationele comeback in 2017?



Federer, in Ahoy: 'Ik denk dat mijn backhand zeker de sterkst verbeterde slag is. Die finale was de ultieme test voor mijn backhand, ik kon hem blijven slaan vanaf 3-1 voor Nadal. Het is wellicht mijn belangrijkste examen geweest. De titel bij de Australian Open was de bevestiging dat ik nog grote wedstrijden kon winnen. En dat ik ook in Indian Wells, Miami en op Wimbledon mijn tegenstanders kon domineren met de backhand.'